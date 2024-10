Hans Kraay junior zegt Noa Lang keihard de waarheid: ‘Kun je verdomme niet een keer…’

heeft zaterdagavond na het thuisduel van PSV met PEC Zwolle (6-0 overwinning) een opvallend gesprek gevoerd met Hans Kraay junior. De verslaggever van ESPN vroeg de vleugelaanvaller van PSV ‘of hij verdomme niet een keer normaal kan juichen’.

Het tweede doelpunt van PSV kwam zaterdagavond op naam van Lang. Nadat de linksbuiten had gescoord, sprintte hij onmiddellijk naar de achterlijn toe. Aldaar nam hij een shirt in ontvangst van iemand achter de boarding. Het was een PSV-shirt met als bedrukking de cijfers ‘9 + 1’ en de naam ‘Noano’. Met het shirt maakte Lang opnieuw een toespeling op het muzieknummer 'Damage' dat hij vrijdag uitbracht onder zijn artiestennaam Noano, samen met rapper Ronnie Flex. Daarin zingt Lang de tekst: ‘Je bent een 9+1 als m’n rugnummer.’

“Nou, vertel maar even!”, opent Kraay junior na de wedstrijd het interview met Lang, terwijl de beelden van zijn doelpuntenviering worden afgespeeld. “Negen plus één, net als m’n rugnummer. Je hebt mijn liedje toch wel gehoord?”, reageert de PSV’er. Kraay junior: “Ja, ik heb je liedje wel gehoord. Even serieus… Waarom krijgen we na elke goal het circus Noa Lang?”

“Dat past bij me”, antwoordt Lang gniffelend. Kraay junior: “En het interesseert je geen reet wat anderen ervan vinden?” Lang reageert: “Nee, praat maar. Ik scoor wel.”

Kraay junior komt vervolgens kritisch uit de hoek: “Ik moet eerlijk zeggen: ik ben fan van jou als voetballer, maar ik hoor wel bij de mensen die zeggen: kan die verdomme niet een keer normaal juichen?”

Lang reageert: “Ja, een generatiekloof, denk ik.” Kraay junior: “Een generatiekloof, zeg je. Maar dat interesseert je ook niks? Want ik kijk je heel serieus aan. Ik denk: als jij zo blij bent dat je weer kunt voetballen, dan kun je toch ook normaal juichen?”

“Ja, ik denk: generatiekloof”, herhaalt Lang zichzelf. “Maar verder vind ik je een topgozer”, besluit de PSV-aanvaller.

