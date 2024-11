Tegenvaller voor PSV: Noa Lang verlaat geblesseerd het veld

heeft de Champions League-wedstrijd tegen Girona niet vol kunnen maken. De aanvaller moest zich na iets meer dan zestig minuten, bij een 2-0 tussenstand in het voordeel van PSV, spelen later vervangen door .

Bij een 2-0 tussenstand maakte Lang een actie aan de linkerkant, waar hij over het been ging bij tegenstander Arnau Martinez. De buitenspeler liet zijn been bewust hangen, waardoor de Girona-verdediger hem vol raakte. De rechtsachter en aanvoerder van Girona moest dit bekopen met zijn tweede gele, en dus rode, kaart. Lang bleef echter aangeslagen liggen op het veld.

LEES OOK: Malik Tillman verrast iedereen tegen Girona: 'Waar komt dit ineens vandaan?'

Na een blessurebehandeling had het er alle schijn van dat Lang het duel na het ijsbeentje kon vervolgen. Een constatering die Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp ook deed. “Dit is er met wat beweging hoogstwaarschijnlijk wel uit te lopen tijdens zo’n avond. Als de spieren nog warm zijn”, sprak hij tijdens zijn commentaar.

In de 62ste minuut ging Lang echter opnieuw naar de grond, nadat hij het wisselgebaar maakte. De behendige buitenspeler werd vervangen door de van Excelsior overgekomen Couhaib Driouech. Met een van pijn vertrokken gezicht ging de smaakmaker naar de kant. “Pfff. Precies op mijn bovenbeen”, verzuchtte Lang na zijn wissel. “Frustratie natuurlijk dat hij er op deze manier vanaf moet”, becommentarieerde Schildkamp.

