PSV pakt aan de hand van Tillman eerste driepunter in Champions League

PSV heeft dinsdagavond de eerste driepunter van de competitiefase van de Champions League gepakt. In het eigen Philips Stadion rekende de ploeg van trainer Peter Bosz af met Girona: 4-0. Grote man aan de kant van PSV was met een doelpunt en twee assists. De Amerikaanse middenvelder gaf met een inworp de assist op de 1-0 van Ryan Flamingo en was zelf goed voor de tweede treffer van de Eindhovenaren. Via een treffer van Johan Bakayoko, op aangeven Tillman, en een eigen doelpunt van Ladislav Krejci werd het zelfs nog 4-0.

Aan het begin van de wedstrijd creëerde Girona FC de eerste grote kans. Krejci loste van afstand een lastig tegen de houden schot, dat via doelman Walter Benítez bij Donny van de Beek terechtkwam. De oud-Ajacied gaf snel voor aan Bojan Miovski, wiens schot van heel dichtbij kon worden gekeerd. Even schrikken voor het thuispubliek dus, al kwam er niet veel later aan de andere kant juist een reden tot juichen voor ze.

Artikel gaat verder onder video

Malik Tillman mocht ingooien en deed dat heel ver, terwijl zijn hak nog nét de zijlijn raakte. Ryan Flamingo dook op voor de goal, waar deze inworp dus terechtkwam, en werkte de bal met een volley in het net. De Argentijnse keeper van Girona, Paulo Gazzaniga, stond aan de grond genageld.

Ook de 2-0 werd gecreëerd door de gever van de assist met zijn handen, Malik Tillman. De Amerikaan kon links voorin gewoon buitenom lopen en werd niet aangepakt, tot hij in de zestien kwam. Daar haalde hij uit in de korte hoek om PSV voor rust al een aangename voorsprong te geven. Dat was voor hem persoonlijk ook nog eens een belangrijk moment, omdat hij in de topper tegen Ajax op zaterdag nog de schlemiel was. Hij speelde de bal in de voeten van Mika Godts, die toen de winnende maakte.

LEES OOK: Commotie op social media: had het eerste doelpunt van PSV tegen Girona wel mogen tellen?

PSV mist via De Jong grote kans op 3-0, Girona krijgt rood

Na de rust had Tillman alweer de volgende geniale actie in petto. Hij nam een lange bal van Rick Karsdorp perfect aan en legde deze bal panklaar voor Luuk de Jong. De spits verzuimde echter deze megakans te verzilveren en raakte de paal.

De avond werd voor PSV een stuk comfortabeler toen Arnau Martinez zijn tweede gele kaart, met als gevolg rood, kreeg. De aanvoerder van de tegenstanders uit Catalonië legde Noa Lang neer tijdens zijn vlugge actie, door zijn been te laten staan. Lang viel even later uit als gevolg van dit moment.

Met elf tegen tien kreeg PSV nog meer kansen. Grote kansen werden gemist, opnieuw één van Luuk de Jong, maar ook een nieuwe megakans van Guus Til. Ook Til kreeg de bal voor de goal aangespeeld, maar kreeg kortsluiting en probeerde met zijn knie aan te nemen.

Toch was het niet alleen PSV dat zijn eigen doelpunten voorkwam. Ook de arbitrage deed een duit in het zakje. Invaller Ismael Saibari maakte werkelijk een fantastisch doelpunt door de hele verdediging langs te dribbelen en perfect af te ronden, maar kreeg van de VAR een nare boodschap te verwerken. Scheidsrechter Michael Oliver concludeerde hierna ten onrechte dat Saibari een overtreding zou hebben gemaakt op een verdediger.

PSV loopt tóch nog uit

Toch werd de score nog uitgebreid naar 3-0, door Johan Bakayoko. Malik Tillman gaf de assist met een korte corner, maar Bakayoko deed het vervolgens echt zelf. De Belg liep de hele rand van het strafschopgebied af en schoot de bal in de korte hoek. Ook de vierde goal viel in de eindfase. Gazzaniga kon nog net redding bieden op het schot van Saibari, maar via Ladislav Krejci viel de bal alsnog in het eigen doel.

Zo kwam de eindstand op 4-0 voor een afgetekende en verdiende overwinning. PSV stijgt een aantal plekken op de ranglijst en zal naar alle verwachting wel bij de bovenste 24 staan na deze speelronde. In de volgende Champions League-wedstrijd is Shakthar Donetsk de tegenstander.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bosz ziedend na nederlaag tegen Ajax: ‘Wat een geouwehoer, onzin!’

Peter Bosz is niet blij wanneer hij in gesprek met de NOS een vraag krijgt over de wedstrijd van PSV tegen Ajax.