Scheidsrechter Michael Oliver zorgt voor enorme verbazing, PSV-fans uiten woede

PSV-middenvelder dacht zijn teleurstellende optreden tegen Ajax dinsdagavond recht te zetten met een fraai doelpunt tegen Girona, maar scheidsrechter Michael Oliver besloot er na ingrijpen door de VAR een streep doorheen te zetten. Het besluit van de leidsman leidde tot grote verbazing bij commentator Vincent Schildkamp. De PSV-supporters kwamen met een duidelijk antwoord: ‘UEFA maffia, UEFA maffia’, klonk het in het Philips Stadion.

Saibari had afgelopen zaterdag in de topper tegen Ajax nog een basisplaats, maar speelde een van zijn slechtste wedstrijden in het shirt van PSV. Dat was volgens Peter Bosz niet per se de reden van zijn reserverol een paar dagen later tegen Girona, maar het een kan niet helemaal los worden gezien van het ander. Saibari kwam in de tweede helft alsnog binnen de lijnen. De international van Marokko had niet veel tijd nodig om zijn teleurstellende optreden van afgelopen zaterdag recht te zetten. Na een fraaie dribbel schoot hij schitterend raak in de verre hoek.

Saibari leek de stand daarmee op 3-0 te brengen, maar helaas voor PSV en natuurlijk vooral de middenvelder ging er een streep door zijn treffer. Scheidsrechter Oliver constateerde in eerste instantie dat er geen overtreding was gemaakt door Saibari in de aanloop naar zijn goal, maar nadat de VAR hem naar de kant had geroepen en hij op het scherm de herhaling had gezien, besloot hij het doelpunt alsnog af te keuren. Op de beelden is te zien dat Saibari een licht zetje aan zijn tegenstander geeft en ongelukkig op zijn linkervoet gaat staan. Commentator Schildkamp had geen goed woord over voor het besluit van Oliver. “Echt ongelooflijk, echt een aanfluiting dit. Hij doet echt helemaal niks”, zo sprak de verslaggever van Ziggo Sport zijn ongeloof uit.

De mening van Schildkamp wordt gedeeld door zijn collega’s. “Het doelpunt van Saibari wordt afgekeurd. Saibari stond bij een duel om de bal op de tenen van een tegenstander, is de lezing. Wat kan hij hier eigenlijk aan doen, is dan de vraag”, zo schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. Maarten Wijffels, verslaggever van het Algemeen Dagblad, is van mening dat de videoscheidsrechter zich niet met het doelpunt had moeten bemoeien. “Zo’n VAR bij de goal van Saibari, blijf toch weg bij dit soort situaties”, zo leest het.

PSV boekt ruime overwinning

Door de treffer van Saibari ging weliswaar een streep, maar even later was het alsnog voor een derde keer raak voor PSV. Uitgerekend Johan Bakayoko, die na een uitstekend afgelopen seizoen al tijden worstelt met zijn vorm, maakte de derde Eindhovense treffer. In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd viel ook nog de 4-0, nadat Ladislav Krejci de bal op ongelukkige wijze in eigen doel werkte. Daley Blind en Donny van de Beek - beiden hadden een basisplaats bij Girona - konden de zware nederlaag voor PSV niet voorkomen. Van de Beek werd na een uur van het veld gehaald en door de PSV-supporters getrakteerd op een fluitconcert.

