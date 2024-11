PSV-supporters richten zich met duidelijke boodschap tot Van de Beek

is niet bepaald geliefd in Eindhoven. De middenvelder van Girona had dinsdagavond een basisplaats bij Girona in de uitwedstrijd tegen PSV, maar kwam niet tot nauwelijks in het spel voor. Van de Beek, die een verleden heeft bij Ajax, werd na een uur naar de kant gehaald en verliet onder een duidelijk fluitconcert het veld.

Volg de ontmoeting tussen PSV en Girona hier live!

Van de Beek arriveerde al op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax. Hij doorliep verschillende jeugdelftallen, alvorens in 2015 zijn debuut te maken in de hoofdmacht. De middenvelder sloot begin 2016 definitief aan bij het eerste. Van de Beek zou uiteindelijk 175 wedstrijden spelen voor Ajax, goed voor 41 doelpunten en 34 assists. Met Ajax stond hij acht keer tegenover PSV. Vier keer ging de winst naar de Amsterdammers, eenmaal eindigde het onbeslist en drie keer trokken de Eindhovenaren aan het langste eind. Van de Beek wist één keer te scoren, in de thuiswedstrijd in het seizoen 2017/18 (3-0 winst).

Van de Beek verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Manchester United. Ondanks een veelbelovende start mondde het huwelijk uit in een grote teleurstelling. Na tijdelijke avonturen bij Everton en Eintracht Frankfurt, die eveneens niet opleverden waarop werd gehoopt, trok Van de Beek afgelopen zomer de deur op Old Trafford definitief achter zich dicht en maakte hij de overstap naar Girona. Bij de nummer drie van Spanje in het afgelopen seizoen komt Van de Beek weer veel aan spelen toe, ook in de Champions League. Zo scoorde hij een maand geleden nog tegen Feyenoord, al kon hij een nederlaag niet voorkomen (2-3).

De oud-Ajacied verscheen dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen PSV opnieuw aan de aftrap. Hij kon echter geen potten breken. Girona keek bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan en moest al vroeg in de tweede helft verder met tien. Van de Beek werd het slachtoffer van de rode kaart. De middenvelder werd op het uur vervangen. De PSV-aanhang is zijn verleden bij Ajax nog niet vergeten. Toen Van de Beek het veld verliet, klonk er een luid fluitconcert vanaf de tribunes.

