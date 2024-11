Peter Bosz verklaart grote verrassing in opstelling: 'Hij is een geweldige speler, maar...'

is dinsdagavond de meest defensieve middenvelder bij PSV in de thuiswedstrijd tegen Girona in de Champions League. Dat heeft Peter Bosz voorafgaand aan het vierde duel in de competitiefase van het miljardenbal bevestigd. Mauro kwam afgelopen zaterdag in de topper tegen Ajax nog als invaller binnen de lijnen. Hij speelde in de Johan Cruijff ArenA op de linksbackpositie, maar is tegen de nummer drie van het afgelopen seizoen in Spanje de nummer 6.

Volg de ontmoeting tussen PSV en Girona hier live!

Artikel gaat verder onder video

Bosz is zoekende op het middenveld. De trainer uit Apeldoorn kan al een paar weken geen beroep doen op Jerdy Schouten en Joey Veerman. Met een middenveld bestaande uit Guus Til, Malik Tillman en Ismael Saibari leek zijn puzzel in elkaar te vallen, maar drie dagen na de nederlaag tegen Ajax kiest Bosz dus voor een andere invulling. Saibari moet tegen Girona genoegen nemen met een plaats op de bank, Mauro mag het vanaf het begin laten zien. “Omdat hij van de middenvelders die wij beschikbaar hebben de meest defensieve middenvelder is. En ik denk dat we dat vandaag nodig hebben”, zo reageerde Bosz in gesprek met Noa Vahle van Ziggo Sport op de vraag waarom Mauro een basisplaats heeft.

De Braziliaan heeft in zijn loopbaan op verschillende posities gespeeld. In het shirt van PSV niet alleen op het middenveld, maar ook op zowel de links- als rechtsbackpositie. In de topper tegen Ajax viel Mauro nog in als linksback, een paar dagen later speelt hij dus een linie naar voren. Hoe hij dat vindt? “Is geen enkel probleem. Van origine is hij natuurlijk een middenvelder, die ooit jaren geleden als rechtsback is begonnen in de verdediging. Het is nou even aanpassen, want degenen die daar normaal spelen zijn er allebei niet bij”, zo doelt Bosz op de absentie van Schouten en Veerman.

Bosz neemt geen risico met Saibari

Volgens Bosz heeft de wisseling op het middenveld in ieder geval niet alleen te maken met de teleurstellende optredens van Tillman en Saibari in de Johan Cruijff ArenA. Eerstgenoemde stond met een enorme fout aan de basis van de winnende Amsterdamse treffer. “Er zijn meerdere redenen waarom je dit soort dingen doet. Het heeft ook met Ismael te maken, die eindelijk weer fit is. Hij heeft zaterdag negentig minuten gespeeld. Er zitten twee dagen tussen. Als hij nu wéér volle bak zou moeten, dan zou dat een risico kunnen zijn. Zo zijn er dus meerdere redenen waarom we voor deze oplossing kiezen”, aldus Bosz. “Belangrijkste is dat we hem erbij willen houden. Ismael is een geweldige speler, maar dan moet hij wel op het veld staan.”

Saibari miste afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Ajax nog dé kans op de 1-3. De misser van de Marrokkaan kwam PSV duur te staan. Niet veel later trok Ajax de stand gelijk en Mika Godts bezorgde de Amsterdammers, na de fout van Tillman, uiteindelijk de drie punten. PSV zal de zure nasmaak van die nederlaag van zich af willen spelen, óók om in de race te blijven voor een plek in de volgende ronde van de Champions League. Na de nederlaag tegen Juventus en gelijke spelen tegen Sporting Portugal en Paris Saint-Germain staat de regerend kampioen van Nederland op twee punten. Girona verloor een maand geleden nog met 2-3 van Feyenoord.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bosz ziedend na nederlaag tegen Ajax: ‘Wat een geouwehoer, onzin!’

Peter Bosz is niet blij wanneer hij in gesprek met de NOS een vraag krijgt over de wedstrijd van PSV tegen Ajax.