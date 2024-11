Opstelling PSV: Bosz kiest tegen Girona voor verrassing op het middenveld

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen Girona in de Champions League is bekend. In het eigen Philips Stadion gaat de ploeg van trainer Peter Bosz op jacht naar de eerste driepunter in de competitiefase van het miljardenbal. Ten opzichte van het duel tegen Ajax heeft Bosz twee wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself. Zo start Mauro Júnior op het middenveld in plaats van Ismael Saibari. Johan Bakoyoko keert voorin terug in de basis.

PSV wil zich in de Champions League revancheren voor de terechte 3-2 nederlaag tegen Ajax. Veel spelers speelden onder hun niveau in de Johan Cruijff ArenA, maar Bosz vond het niet nodig om zijn basisopstelling tegen Girona om te gooien. De oefenmeester kan nog altijd niet beschikken over de geblesseerden Sergiño Dest, Hirving Lozano, Joey Veerman en Jerdy Schouten. Daarnaast raakte zomeraanwinst Adamo Nagalo anderhalve week terug geblesseerd aan zijn schouder.

Artikel gaat verder onder video

Walter Benítez staat zoals altijd onder de lat bij de Eindhovenaren. De defensie wordt van rechts naar links gevormd door Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams. Karsdorp ontbrak in het vorige Champions League-duel tegen PSG vanwege een blessure, maar speelde tegen zowel PEC Zwolle als Ajax de volledige negentig minuten.

Bosz heeft op het middenveld een verrassing in petto. Zo krijgt Mauro Júnior de voorkeur boven Ismael Saibairi. Het lijkt daarmee dat de Braziliaan zal gaan spelen als controleur. Malik Tillman en Guus Til maken het middenveld compleet. Tegen Ajax speelde Tillman nog als 'zes', maar kwam hij niet uit de verf. Mogelijk dat Bosz daarom kiest voor meer zekerheid met Mauro Júnior als middenvelder.

In de voorhoede moet Bosz één wijziging doorvoeren. Ivan Perisic is niet speelgerechtigd in de Champions League, waardoor Johan Bakayoko terugkeert in de basiself van Bosz. Noa Lang speelt vanaf linksbuiten, terwijl aanvoerder de Luuk de Jong de aanvalsleider is.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Tillman, Til; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling Girona: Gazzaniga; Martínez, David López, Krejci, Blind, Gutiérrez; Herrera, Clua, Van de Beek; Bryan Gil, Miovski.

