Dennis te Kloese komt met zeer goed nieuws in aanloop naar Manchester City – Feyenoord

Feyenoord-trainer Brian Priske kan tegen Manchester City hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over spits . Directeur Dennis te Kloese sprak bij Goedemorgen Eredivisie de verwachting uit dat de Mexicaan aan zal sluiten bij de wedstrijdselectie van de Rotterdammers voor het Champions League-treffen met Manchester City.

Giménez, die afgelopen zomer een transfer naar het Engelse Notthingham Forest zag afketsen, raakte in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda op 22 september (2-0 wint) geblesseerd aan zijn bovenbeen. Iets meer dan twee maanden later lijkt de rentree van de Mexicaanse spits, die zelf staat te popelen aanstaande.

"Wij hopen dat binnenkort ook weer te hebben", reageert Te Kloese op het luxeprobleem dat titelconcurrent PSV heeft in de spitspositie met Luuk de Jong en Ricardo Pepi. Giménez en Ayase Ueda, die bij Feyenoord de concurrentiestrijd aan moet gaan wat betreft die positie, liggen namelijk al enige tijd in de lappenmand. Hierdoor is Júlian Carranza momenteel de enige spits bij de Rotterdammers.

Toch verwacht de algemeen en technisch directeur van Feyenoord Giménez snel weer terug op het veld. “Ik denk dat hij heel graag zelf gisteren al een paar minuten had gemaakt”, aldus Te Kloese, die bevestigt dat hij ook op de rem moest trappen bij de 23-jarige spits. "We moesten even het enthousiasme een beetje temperen, want hij is natuurlijk een tijdje weggeweest en we hebben nog een lang seizoen met veel wedstrijden. Maar ik denk dat hij dinsdag zeker wel bij de groep zal aansluiten.”

Giménez staat zelf te popelen

Zelf wil Giménez niet al te lang meer wachten om zijn rentree te maken. Zo voelt de spits, die tijdens zijn herstel niet alleen aan zijn hamstring werkte, zich sterker dan ooit. “"Ik focus me op mijn terugkeer. Ik bereid me voor om zo scherp mogelijk te zijn en tijdens de winterstop moet ik blijven werken, omdat ik niet opnieuw een blessure wil oplopen. Ik moet fit zijn voor de volgende seizoenshelft”, liet hij weten tegenover Feyenoord ONE.

Bijlow keert ook terug

Naast Giménez zal ook Bijlow weer aansluiten bij de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het duel met Manchester City. Dat liet Priske zaterdagavond na afloop van de 3-0 winst tegen sc Heerenveen weten tegenover de NOS. “Bijlow traint deze week en reist mee naar Manchester. Of hij gaat spelen of op de bank zit, weten we nog niet. Hij herstelt op de manier zoals wij verwachten."

