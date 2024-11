Te Kloese geeft eerlijke mening over Timber en spreekt verbazing uit

Dennis te Kloese heeft zich verbaasd over het feit dat en wél toestemming kregen om het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig te verlaten, maar bij de groep moest blijven voor het duel met Bosnië-Herzegovina. Timber was niet fit en wist op voorhand dat hij in de laatste interland van dit kalenderjaar niet in actie zou komen, maar bleef desondanks bij de nationale ploeg.

Timber is de laatste dagen onderwerp van gesprek bij Feyenoord. De aanvoerder kampte de afgelopen weken al met pijntjes en liet zich om die reden ook op bezoek bij Almere City in de tweede helft wisselen. Hij meldde zich desondanks een dag na die wedstrijd ‘gewoon’ bij het Nederlands elftal. Timber kon echter niet van waarde zijn voor de nationale ploeg. Hij was niet fit genoeg om in actie te komen en bleef zowel tegen Hongarije als Bosnië-Herzegovina op de bank. Van Dijk en De Jong waren eveneens niet okselfris, maar kregen na hun optreden tegen Hongarije toestemming om eerder terug te keren naar hun werkgever.

Timber bleef daarentegen bij het Nederlands elftal. Dat resulteerde vrijdagmiddag op de persconferentie van Brian Priske al in enkele kritische vragen. Hans Kraay junior bracht het onderwerp zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie opnieuw ter sprake en richtte zich tot Dennis te Kloese, de algemeen directeur van Feyenoord die eveneens was aangeschoven. “Timber gaat naar het Nederlands elftal, is niet helemaal fit. Waarom hebben jullie Koeman niet gebeld na Hongarije-thuis van: Ronald, we weten dat de KNVB het recht heeft om onze spelers op te eisen, maar kunnen wij Timber niet lekker in Rotterdam houden? Waarom hebben jullie dat niet gedaan?”

Te Kloese antwoordde vervolgens dat er tussen de bond en de club ‘natuurlijk’ contact is, ook tussen de medische afdelingen. “Daar moeten geen verrassingen zijn”, aldus de bestuurder, die uit ervaring weet hoe zoiets te werk gaat. Te Kloese was in het verleden werkzaam bij de Mexicaanse bond en weet dan ook dat je een speler niet in de positie kunt brengen om ‘dat zelf te doen’. “Dat kun je niet van Quinten vragen, dan moet je ook niet vragen. Hij moet naar het Nederlands elftal, hij wil naar het Nederlands elftal. Hij zit nu ook in een proces om zich daar te vestigen en hij gaat zich daar ook vestigen”, aldus Te Kloese, die Timber een ‘fantastische toekomst’ noemt voor het Nederlands elftal.

Verbazing bij Te Kloese

Maar de algemeen directeur van Feyenoord moet wel eerlijk toegeven dat hij zich heeft verbaasd over het feit dat Van Dijk en De Jong wél toestemming kregen om het trainingskamp voortijdig te verlaten. De twee sterkhouders hoefden niet mee naar Bosnië-Herzegovina, de eveneens niet fitte Timber wél. “Dan speel je tegen Bosnië, met alle respect. Je gaat hem niet gebruiken, laat hem dan gewoon bij ons revalideren. Wij hebben volgende week een best wel aardige wedstrijd op de rol staan in Manchester”, zo doelt Te Kloese uiteraard op de ontmoeting met Manchester City in de competitiefase van de Champions League. Timber ontbrak zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen en was vrijdag nog een vraagteken voor de kraker in het miljardenbal.

Volgens Te Kloese is er sprake van een ‘heel moeilijke’ situatie. De bestuurder heeft naar eigen zeggen wel ‘overwogen’ om Koeman te bellen, maar hij ging er vanuit dat de KNVB zelf ook wel zou zien dat Timber niet fit was. “En als je hem niet gebruikt, waarom stuur je hem niet terug?”, aldus Te Kloese.

Dennis te Kloese overwoog Ronald Koeman te bellen om Quinten Timber terug te halen van Oranje:



"Verbaasde ons dat twee spelers wel de kans kregen om weg te gaan" — ESPN NL (@ESPNnl) November 24, 2024

