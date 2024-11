‘Oranje-speler had met vuist op tafel moeten slaan en zelf naar huis moeten gaan’

Feyenoord moet het zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (18.45 uur) stellen zonder . De middenvelder en aanvoerder van de Rotterdammers is niet fit, ondanks dat hij zich tijdens de afgelopen transferperiode meldde bij het Nederlands elftal. Volgens Jan Joost van Gangelen en Mario Been had Timber uit initiatief moeten vertrekken bij Oranje. Marciano Vink is het daar niet mee eens.

Timber sukkelt de laatste weken met zijn fitheid. Hij viel in de laatste wedstrijd van Feyenoord voor de interlandperiode, uit bij Almere City, geblesseerd uit met enkelklachten, maar werd vervolgens toch door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de selectie van Oranje voor de Nations League-duels met Hongarije en Bosnië-Herzegovina. De middenvelder kwam niet in actie en is nu dus ook niet fit genoeg om Feyenoord van dienst te zijn tegen sc Heerenveen.

“Jij kon sowieso niet begrijpen dat Timber richting Oranje ging, hè”, richt Van Gangelen zich vlak voor de aftrap van Feyenoord - sc Heerenveen in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN tot Been. De analist reageert: “Nee, ik vond het verhaal heel vreemd. We weten allemaal dat hij geblesseerd is geraakt tegen FC Utrecht. Daarna heeft hij meegespeeld in twee topwedstrijden (tegen Ajax en Red Bull Salzburg, red.). Tegen Salzburg zag je al dat hij niet honderd procent kon functioneren. Tegen Almere City viel hij ook uit.”

“Als je afreist naar het Nederlands elftal, moet je eigenlijk honderd procent fit zijn. Je doet jezelf ook geen plezier om daar op tachtig procent naartoe te gaan. Dan val je sowieso niet op en de trainer ziet dat”, vervolgt Been. “Gedurende die dagen ziet hij dat hij überhaupt niet kan spelen. Je ziet dat Frenkie de Jong en Virgil van Dijk naar huis mogen. En hij moet dan ook nog mee naar Bosnië, terwijl iedereen wist dat hij toch niet ging voetballen. Dan denk ik bij mezelf: joh, denk aan jezelf en ga terug naar de club om behandeld te worden.”

Volgens Van Gangelen had Timber ‘zelf ook met zijn vuist op tafel moeten slaan’. Been is het daarmee eens. “Ik vind dat je zelf nog altijd verantwoordelijk bent voor wat je doet”, zegt de voormalig trainer van onder meer Feyenoord. Collega-analist Vink valt in: “Dat heeft ook te maken met status, om met je vuist op tafel te slaan en te zeggen: ik ga naar huis. Ik denk dat hij toch de categorie spelers behoort die iedere keer weer hoopt op een uitnodiging. Om dan weg te gaan als je tachtig procent bent, is ook lastig. Je wil erbij blijven en hoopt iedere dag dat het een stukje beter gaat.”

