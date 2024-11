‘Dorpsidioot’ gespot bij Feyenoord – Heerenveen: ‘Nog nooit zo’n lompe speler gezien’

SC Heerenveen-verdediger kende een zware avond op bezoek bij Feyenoord (3-0). De centrale verdediger, die noodgedwongen als rechtsback moest opdraven, had zijn handen vol aan Igor Paixão en mocht van geluk spreken dat hij niet met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.

Door een blessure van Mats Köhlert moest Robin van Persie noodgedwongen een wijziging toepassen in zijn basiself. Kersten, normaliter een centrale verdediger, moest aantreden als rechtsachter. De voormalig speler van FC Den Bosch en PEC Zwolle kende geen fijne avond en kon Paixão niet afstoppen.

Kersten had zijn handen vol aan de Braziliaan en moest enkele overtredingen maken om de Braziliaan af te stoppen. Danny Makkelie presenteerde hem in 57e minuut een gele kaart. In het restant van de wedstrijd kwam de verdediger een aantal keer goed weg, zo stellen veel kijkers van de wedstrijd. “Nog nooit zo’n lompe speler gezien”, is een hard oordeel op X.

