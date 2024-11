Van Basten is vernietigend voor Feyenoord-duo: ‘Allebei weg!’

Marco van Basten denkt dat Feyenoord er goed aan doet om alvast te gaan kijken naar twee nieuwe doelmannen voor het volgende seizoen. De analist is niet bepaald onder de indruk van en , zo geeft hij aan bij Rondo.

Wellenreuther maakte in de afgelopen jaren veel indruk als stand-in van Justin Bijlow, waardoor hij door Brian Priske de kans kreeg als eerste keeper van Feyenoord. Na een aantal cruciale fouten moest de Duitser zijn plek echter weer afstaan aan Bijlow, die na één wedstrijd alweer geblesseerd raakte. Zodoende keerde Wellenreuther terug onder de lat, maar de vraag is of hij aankomende dinsdag – tegen Manchester City in de Champions League - ook weer op doel staat bij de Rotterdammers, aangezien Bijlow weer bij de selectie zit.

LEES OOK: ‘Barcelona verstevigt interesse in ‘goedkoop alternatief’ bij Feyenoord’

Artikel gaat verder onder video

“De beste is Bijlow, dus die zou ik opstellen. Als hij aan het einde van het seizoen te vaak geblesseerd is geweest: allebei weg”, oordeelt Van Basten over zowel Bijlow, als Wellenreuther. De verwachting is echter dat de ras-Feyenoorder dinsdag nog niet terugkeert onder de lat.

Van Basten komt vervolgens met transferadvies. “De ene is niet goed genoeg, dat is gebleken, en de andere is te vaak geblesseerd, dat is ook gebleken. Ze kunnen het nú laten zien, maar als ze dat niet doen, moet je volgend jaar twee nieuwe keepers halen”, is de analist hard.

Wellenreuther maakt 'opgefokte indruk'

Feyenoord opende het seizoen met een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Wellenreuther gaf al vroeg in het duel een strafschop weg, maar kon zich herstellen tijdens de penaltyserie na het laatste fluitsignaal. Tóch voelde Ronald Waterreus – ook aanwezig bij Rondo - de bui al hangen na dit duel. “Hij had eigenlijk rood moeten hebben in die wedstrijd, maar dat wordt verbloemd omdat hij een beslissende penalty stopte. Toen maakte hij al een hele onrustige, opgefokte indruk. Dat wil je niet hebben van een keeper bij een topclub. De wissel was een ‘accident waiting to happen’. Het is té lang niet goed geweest”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Simeone belde speler van Feyenoord afgelopen zomer plat

Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, is groot fan van een speler van Feyenoord.