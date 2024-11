Gouka weet wanneer Bijlow terugkeert in de basis bij Feyenoord

zal ook dinsdagavond niet in de basis beginnen wanneer Feyenoord het in de Champions League opneemt tegen Manchester City, zo weet clubwatcher Mikos Gouka. De journalist van het Algemeen Dagblad vertelt namelijk dat Brian Priske een doelman wilde die zowel in Engeland, als tegen sc Heerenveen in de basis kon beginnen. Daarover bestonden twijfels bij Bijlow.

Bijlow keerde in de thuiswedstrijd tegen AZ (3-2) terug in de basis bij Feyenoord, maar zit sindsdien weer op de tribune met een blessure. “Hij keepte goed, maar ergens in die wedstrijd voelde hij een soort verkramping in zijn kuit”, legt Gouka uit in de AD Voetbalpodcast. “Dat kan gebeuren, dat je zoiets voelt, maar wel gewoon door kan.” Uiteindelijk kostte dat Bijlow de wedstrijd tegen Red Bull Salzburg. “Maar de stijfheid was er nog niet meteen uit. Met zijn blessureverleden is het risico groot, dus hij miste ook de wedstrijd tegen Almere. Er werd gezegd: 'Die twee en daarna keert hij weer terug'.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez hekelt Feyenoord: 'Verschrikkelijk, dit kan écht niet'

Toch nam Bijlow ook voor de wedstrijd tegen Heerenveen van afgelopen weekend plaats op de tribune. Hoewel er tijdens de interlandperiode weinig werd getraind, deed de doelman in aanloop naar dat duel wel gewoon mee. “Dan is de vraag: kan hij deze wedstrijd spelen en drie dagen later ook weer tegen Manchester City? Daar moest de medische staf een afweging in maken.” Volgens Gouka wilde Priske graag beide duels met dezelfde doelman spelen. Omdat Feyenoord voorzichtig wilde zijn met Bijlow, werd er toch voor Wellenreuther gekozen. “Hij zal waarschijnlijk ook die wedstrijd tegen City keepen.”

LEES OOK: Voormalig publiekslieveling overtuigde Carranza naar Feyenoord te komen

Bijlow tegen Fortuna weer onder de lat

Hoewel Bijlow wel met de selectie meereist naar Manchester, lijkt het erop dat hij op de bank zal moeten plaatsnemen. De verwachting is dat de doelman zaterdag, in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, terugkeert in de basis. “Als Bijlow dan keept, heeft hij daarna een week rust. Dat is voldoende tijd om te herstellen van die wedstrijd”, geeft de journalist aan. “Hij heeft een blessureverleden, dus ze nemen gewoon weinig risico met hem.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Simeone belde speler van Feyenoord afgelopen zomer plat

Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, is groot fan van een speler van Feyenoord.