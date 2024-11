Kenneth Perez hekelt Feyenoord: 'Verschrikkelijk, dit kan écht niet'

Kenneth Perez vindt de huidige staat van De Kuip onwaardig voor een topclub als Feyenoord, zo geeft de analist van ESPN aan in het programma Dit was het Weekend. Zaterdagavond kwamen veel supporters van de Rotterdamse club doorweekt thuis na het duel tegen SC Heerenveen.

De nodige plaatsen in De Kuip zijn niet overdekt, waardoor supporters die plaatsnemen op de eerste ring het risico nemen om nat te worden tijdens regenbuien. Zaterdagavond regende het pijpenstelen in Rotterdam-Zuid, waardoor supporters van Feyenoord volledig natgeregend werden. Dat viel Perez ook op. De analist kijkt kritisch naar de huidige staat van de thuisbasis van Feyenoord.

"Is het charmant of topclub-onwaardig dat je een stadion hebt dat aan alle kanten lekt?", vraagt Perez zich zondagavond hardop af in Dit was het Weekend: "Het is echt verschrikkelijk. Ik vind dit niet charmant. Het is niet van deze tijd. Als topclub kan je niet blijven komen met dit soort dingen", vindt Perez.

"Het lijkt mij geen pretje om daar te zitten als je helemaal nat wordt", vult tafelgast Karim El Ahmadi aan. Perez geeft vervolgens aan dat Feyenoord op zoek moet gaan naar een bedrijf dat gaat kijken naar het dak in De Kuip: "Je ziet het water aan alle kanten stromen."

