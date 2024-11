Calvin Stengs pakt Mikos Gouka aan op persconferentie: ‘Jij hebt geschreven dat…’

maakte zaterdagavond na een afwezigheid van bijna drie maanden zijn rentree voor Feyenoord. Tijdens de persconferentie na afloop pakte de aanvallende middenvelder journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad aan.

Stengs kwam op 25 augustus tegen Sparta Rotterdam voor het laatste in actie. Daarna onderging hij een knieoperatie en moest hij bijna drie maanden toekijken. Gouka vroeg Stengs na afloop ‘of zijn terugkeer nou langer heeft geduurd dan gedacht of gepland’. Daarop reageerde de Feyenoorder kort en gedecideerd: “Nee.”

Gouka vroeg Stengs vervolgens of hij geen ‘setbacks’, oftewel terugslagen, heeft gehad. Stengs reageerde daar getergd op: “Ik vond het wel een beetje een… Ja, ik weet niet waar jij dat vandaan hebt gehaald, uiteindelijk. Ik heb het gehoord, maar…”

Gouka onderbrak Stengs vervolgens: “De trainer zei wel een aantal keer dat je eerder terug zou moeten zijn.” Stengs: “Nou, ik weet niet of dat helemaal waar is. Maar jij had volgens mij iets geschreven over dat een terug… Wat was het? Een setback of zo? Maar dat was één week voordat ik weer op het veld stond, dus ik weet niet waar dat vandaan is gekomen.”

Gouka confronteerde Stengs vervolgens met de woorden van trainer Brian Priske, die eerder had laten doorschemeren dat de middenvelder mogelijk vóór de interlandperiode alweer zijn rentree kon maken. “Ja, dat heeft de trainer naar buiten gebracht. Dat is uiteindelijk niet de planning geweest die we met zijn allen besproken hebben.”

