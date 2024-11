Calvin Stengs reageert uiterst geprikkeld op onschuldige vraag van Sinclair Bischop

maakte zaterdagavond na een afwezigheid van bijna drie maanden zijn rentree voor Feyenoord. De aanvallende middenvelder deed als invaller ongeveer een halfuur mee tegen sc Heerenveen (3-0 zege) en stond na afloop voor de camera van ESPN. Stengs wilde desgevraagd niet zeggen waar hij de afgelopen periode mee sukkelde.

Ofschoon Feyenoord in augustus zelf communiceerde dat Stengs geopereerd moest worden aan zijn linkerknie, bleef de 25-jarige buitenspeler annex middenvelder tegenover Sinclair Bischop op de vlakte over de reden van zijn afwezigheid. “Wat had je precies? Je hebt een operatie ondergaan. Is er iets uit je knie weggehaald?”, vroeg Bischop onschuldig.

Stengs reageerde ogenschijnlijk geprikkeld op de doodeenvoudige vraag van de verslaggever: “Nee. En ik ga er ook niet op in. Dat is niet voor iemand om te weten. Dat is voor mezelf en de medische staf. Dus dat, eigenlijk.”

Op zijn rentree keek Stengs overwegend positief terug. “Er waren een paar momenten dat ik iets te makkelijk balverlies leed, maar ik had ook een assist kunnen hebben op Igor (Paixão, red.) en misschien een goal kunnen maken. Ik ben betrokken geweest bij een aantal momenten, maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering.”

Stengs sprak ook nog kort over zijn revalidatieperiode: “Natuurlijk is het nooit leuk om geblesseerd te zijn, dus je hebt altijd momenten tijdens zo’n periode dat je iets minder lekker in je vel zit. Maar over het algemeen stond ik er positief in. Ik wilde zo snel en zo goed mogelijk terugkomen. Ik ben blij dat ik nu weer speel.”

