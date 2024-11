Feyenoord verslaat Heerenveen van Robin van Persie vrij eenvoudig en houdt uitzicht op PSV

Feyenoord heeft op eigen veld uitstekende zaken gedaan door te winnen van SC Heerenveen. De mannen van oefenmeester Brian Priske hadden bij rust de buit al zo goed als binnen. Door de overwinning staan de Rotterdammers tweede en hebben ze nog altijd zicht op PSV, al moeten zij nog spelen op de zaterdagavond.

Het begin van de wedstrijd was wat rommelig. Toen de spelers uit de tunnel kwamen, waren er al enorme knallen te horen. Op ESPN was te zien hoe enkele supporters met fakkels aan het zwaaien waren. Het duurde even voordat de kruitdampen waren opgetrokken; dit duurde ongeveer drie minuten. Het was een warm onthaal voor Heerenveen-trainer Robin van Persie. De oud-Feyenoorder is sinds de zomer de coach van de Friezen.

SC Heerenveen behaalde buiten eigen huis nog geen punt in het huidige Eredivisie-seizoen. Alle veertien punten werden in het eigen Abe Lenstra Stadion gehaald. Voor de interlandperiode van afgelopen week won Feyenoord relatief eenvoudig met 1-4 in het Yanmar Stadion bij Almere City. Enkele dagen daarvoor werd er op eigen bodem pijnlijk verloren van RB Salzburg. Deze wedstrijd eindigde in 1-3 in De Kuip.

Feyenoord had even tien minuten nodig om in het ritme te komen, maar begon daarna steeds meer aan te vallen. De thuisploeg kreeg rond een minuut of vijftien liefst drie corners achter elkaar. Voorzetten uit deze spelsituaties waren echter niet met de nodige precisie, dus grote kansen volgden niet. Het was ook niet echt de eerste helft van Hadj Moussa, die de bal een paar keer helemaal verkeerd raakte.

In de 25ste minuut was het raak. Julian Carranza kreeg de bal voor zijn voeten op ongeveer tien meter van de doellijn. Hij werkte de bal richting het doel, en Heerenveen-doelman Andries Noppert kon de inzet niet keren, terwijl het een houdbare bal was. Precies tien minuten later lag ook de tweede bal in het net. Via de kluts kwam de bal bij Hadj Moussa terecht, die heel makkelijk kon binnenschuiven vanaf ongeveer vijf meter afstand. Het leek even buitenspel te zijn voor Julian Carranza, maar de VAR trok lijnen en zo bleek dat het een geldig doelpunt was. Zo stond het alweer 2-0.

De tweede helft begon redelijk rustig. Feyenoord speelde minder intensief. Calvin Stengs, die in de tweede helft was ingevallen, zag Noppert wat ver voor zijn doel staan en probeerde het van afstand. Voor hem helaas zonder succes. Richting het einde van de wedstrijd werd het ook nog 3-0 door Igor Paixão. In zijn honderdste wedstrijd maakte hij zijn derde van dit seizoen. Mochten er nog enige vraagtekens zijn bij een overwinning van Feyenoord tegen Heerenveen, dan waren die na de 3-0 definitief weggevaagd.

Komende midweek gaat het Champions League-avontuur weer verder voor Feyenoord. Manchester City is dan de tegenstander. Het zal een flinke opgave worden voor de mannen van Priske. Maar goed, dat is een understatement.