Voormalig publiekslieveling overtuigde Carranza naar Feyenoord te komen

heeft een belangrijke rol gespeeld in de transfer van naar Feyenoord, zo onthult de spits. De Argentijnse verdediger speelde tussen 2019 en 2022 in De Kuip en groeide daar uit tot publiekslieveling.

Feyenoord wist zich afgelopen zomer te versterken met Carranza. De Argentijn was bezig aan een goede fase bij Philadelphia Union, maar de Rotterdammers wisten hem toch transfervrij op te pikken. In gesprek met Voetbal International blikt de aanvaller terug op zijn overstap. “‘Als ik jou was, zou ik gaan’, zei Marcos Senesi, toen hij hoorde dat Feyenoord me wilde hebben”, geeft Carranza aan. “Hij belde meteen op. ‘Topclub, goede competitie en crazy fans’. Hij dacht dat ik er wel zou passen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez hekelt Feyenoord: 'Verschrikkelijk, dit kan écht niet'

Ook Nick Marsman, tussen 2019 en 2021 een van de doelmannen van Feyenoord, heeft onbedoeld invloed gehad op de keuze van Carranza. De twee speelden een half jaar samen bij Inter Miami. “Van hem had ik ook al mooie verhalen gehoord over de club. Feyenoord… Ik hoefde er niet lang over na te denken”, stelt Carranza. “Ik was sowieso toe aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Het was tijd voor Europa.”

LEES OOK: Van Hanegem geeft Feyenoord kans tegen Manchester City: ‘Maar alles valt of staat daarmee’

Derde spits

Carranza begon het seizoen bij Feyenoord als derde spits, achter Santiago Giménez en Ayase Ueda. “Dat had ik niet gedacht”, geeft de Argentijn aan. “Feyenoord zelf ook niet, trouwens.” De Rotterdammers dachten dat Giménez wel zou vertrekken. “Maar hij bleef, zodat we opeens drie spitsen hadden. Voor iemand die gewend is te spelen, is dat wennen. Geduld is niet mijn sterke kant.” Uiteindelijk werd het geduld van Carranza beloond, aangezien zowel Giménez als Ueda blessures opliepen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Simeone belde speler van Feyenoord afgelopen zomer plat

Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, is groot fan van een speler van Feyenoord.