Van Hanegem geeft Feyenoord kans tegen Manchester City: ‘Maar alles valt of staat daarmee’

Feyenoord is dinsdagavond zeker niet kansloos wanneer Manchester City in de Champions League de tegenstander is, zo denkt Willem van Hanegem. De ploeg van Pep Guardiola is bezig aan een dramatische reeks, dus valt er wat te halen voor de Rotterdammers. Wel moet Feyenoord daarvoor zonder angst spelen, zo stelt Van Hanegem.

Manchester City is dinsdagavond de volgende tegenstander van Feyenoord in de Champions League. In het Etihad Stadium treft de ploeg van Brian Priske een tegenstander in dramatische vorm. De laatste vijf duels in alle competities gingen allemaal verloren. “De kans dat Manchester City voor de zesde keer op een rij verliest, is niet zo groot”, begint het Feyenoord-icoon in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Maar Feyenoord treft die club toch op een interessant moment, lijkt mij.”

Na drie nederlagen ging ook niemand ervan uit dat City nog meer zou verliezen, zo geeft Van Hanegem aan. Daarom wil hij Feyenoord nog niet bij voorbaat kansloos noemen tegen de regerend kampioen van Engeland. “Maar alles valt of staat dinsdagavond in Manchester met hoe je als speler zo’n wedstrijd voor je ziet”, stelt De Kromme. “Ben je bang, dan is het een kansloze missie. Durf je wel, dan is er altijd iets mogelijk”, licht hij dat toe.

Feyenoord moet niet doen wat Heerenveen deed

Wat Feyenoord niet moet doen, is net zo voor de dag komen als sc Heerenveen dat deed in De Kuip zaterdagavond. “Loop je als een ‘schijtebroek’ over het veld, dan houdt alles op”, geeft Van Hanegem aan. Waar hij het Heerenveen van Robin van Persie in de voorbereiding wel als mogelijke verrassing zag, is daar niets van over. “Maar van de spelopvatting die we in de zomer zagen, zag ik echt helemaal niets terug in de Kuip. Dat is pure angst.” De Friezen hadden het dan ook heel anders moeten aanpakken in Rotterdam. “Heerenveen had Feyenoord met veel blessureleed drie dagen voor Manchester City uit, op een zwaar veld, het vuur na aan de schenen moeten leggen.”

Belangrijke rol voor Hadj Moussa

Dat is wat Feyenoord volgens het clubicoon wel moet doen tegen Manchester City. “Die komen toch wel in de knock-outfase van de Champions League, dus zullen ze daar al voorzichtig denken aan de competitiewedstrijd tegen Liverpool volgende week. Die moeten ze winnen, anders wordt het gat wel heel erg groot.” Liverpool heeft een voorsprong van acht punten op nummer twee Manchester City. “Daar moet je op inspelen en dus lef tonen.” Daarin voorziet Van Hanegem een belangrijke rol voor Anis Hadj Moussa. “Die gozer durft wel.”

