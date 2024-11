Muziekkeuze van Bart Nieuwkoop onder de loep: 'Van wie is dit? Hij is droevig'

Feyenoord heeft een leuke opdracht bedacht voor de eigen spelers. Ze laten hun huidige favoriete nummer beoordelen door een ploeggenoot, waardoor we een inkijkje krijgen in de favoriete muziek van de spelers. moet lachen om het nummer dat heeft opgegeven.

De spelers krijgen bij aankomst op het trainingscomplex een koptelefoon op en horen een nummer, zonder te weten welke ploeggenoot het nummer heeft opgegeven. Nieuwkoop blijkt vaak naar Fix You van Coldplay te luisteren, waarna Smal het numnmer moet beoordelen. “Van wie is dit? Van Bart? Hij is droevig hè, op het moment. Haha”. zegt de linksback. “Ik geef dit wel een goede negen.”

Het nummer dat het minst in de smaak valt, is de keuze van Luka Ivanusec: het Kroatische nummer Dajem ti rič (‘Ik geef je het geld’) van Dalmatino. De Ghanese aanvaller Ibrahim Osman moet het beoordelen. "Ik begrijp het niet, dus ik geef het een drie", zegt hij lachend. Feyenoord heeft twee delen van de serie op sociale media gezet; vermoedelijk volgt nog een derde deel.

🎧 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐠 | Part I



Stay 𝘵𝘶𝘯𝘦𝘥 for more… 🎵 pic.twitter.com/GUna9Nogbx — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 22, 2024 🎧 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐠 | Part II



What tune would you pick? 👇 pic.twitter.com/mkOpiAjT3k — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 24, 2024

