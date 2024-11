Pastoor verrast Van der Gijp en Derksen met zijn favoriete voetbalanalist: 'Je bent de enige!'

Alex Pastoor vindt Danny Blind een uitstekende voetbalanalist. De clubloze trainer verricht sinds dit seizoen zelf ook analyses op tv en wordt door veel kijkers erg gewaardeerd. Pastoor heeft zelf een hoge pet op van Ziggo Sport-collega Blind, vertelt hij woensdagavond bij Vandaag Inside.

Pastoor zegt dat zijn analistenwerk goed bevalt. “Ik vind het heel leuk om te doen.” Daarna krijgt de bargast van presentator Wilfred Genee de vraag wie zijn favoriete analist is. “Ik luister heel graag naar Danny Blind.”

De tafelgasten van Vandaag Inside reageren lachend. “Daar scoor je niet mee”, stelt Johan Derksen. “Je bent de enige, maar dat is ook leuk”, aldus René van der Gijp.

Pastoor laat zich in het boek Met open vizier ook positief uit over Kees Luijckx en Kees Kwakman. “Maar ik blijf toch even bij Ziggo”, zegt hij woensdagavond. “Ik waardeer Blind als het gaat om het kijken naar voetbal, het objectief waarnemen en het vertellen wat er gebeurt in plaats van doorschieten naar aannames, of iemand een lul vinden. Kijk gewoon naar het voetbal.” De tafelgasten vragen zich af wie spelers zoal uitmaakt voor een ‘lul’. “Ik niet”, bezweert Van der Gijp.

