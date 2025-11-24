Live voetbal

Alex Pastoor reageert live op Ajax-geruchten: 'Ja, ik sta er voor open'

Alex Pastoor bij Rondo
Foto: © Rondo
Luuk van Grinsven
24 november 2025, 21:36

Alex Pastoor heeft wel oren naar een trainersfunctie bij Ajax, zo laat hij weten bij Rondo. De oud-trainer van onder meer Almere City en NEC wordt regelmatig gelinkt aan de Amsterdammers en ziet een avontuur bij de Nederlandse traditionele top wel zitten.

Na het ontslag van John Heitinga zoekt Ajax nog altijd naar een nieuwe hoofdtrainer. Voorlopig neemt Fred Grim de honneurs waar, maar de bedoeling is dat de Amsterdammers op termijn een nieuwe eindverantwoordelijke voor het eerste elftal presenteren. Dat gebeurt wel pas als er een vervanger voor technisch directeur Alex Kroes is gevonden. Hiervoor is Jordi Cruijff in beeld, zo lekte maandag uit.

Voor de trainersfunctie passeerden een aantal namen al de revue. Onder meer Erik ten Hag, Paul Simonis en Dick Schreuder werden genoemd bij de crisisclub uit Amsterdam. Datzelfde geldt voor Pastoor, die live op televisie geconfronteerd wordt met het feit dat mensen hem noemen bij Ajax. “Hoe beleef jij dat momenteel? Hoop je erop en zou je het logisch vinden?”, vraagt presentator Wytse van der Goot aan de oefenmeester.

 “Ik denk dat ik wel twee keer ‘ja’ kan zeggen. Je bent professional, dus je kunt overal werken. Ik zou graag een uitdaging aangaan die ik nog nooit aangegaan ben. Dit (Ajax, red.) is er een. Nederland heeft drie traditionele topclubs. Daar ga je niet zomaar ‘nee’ tegen zeggen”, reageert Pastoor eerlijk.

Volgens Marco van Basten is Pastoor een geschikte opvolger van Heitinga. “Ik denk het wel. Alex heeft veel ervaring en heeft veel meegemaakt. En hij heeft goede ideeën. Dat zijn dingen die – zeker bij Ajax – belangrijk zijn voor een trainer", aldus Van Basten.

Johan Derksen

Derksen serveert Pasveer helemaal af: 'Die moet bij Heracles in het zesde elftal spelen'

  • Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
Pastoor, Van Basten en Godts

Godts totaal niet hongerig bij Ajax, Van Basten fel: 'Loop jezelf uit de naad'

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Jose Mourinho

Mourinho boekte in 2017 zijn lekkerste overwinning op Ajax: 'Ze praatten te veel'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
CG
2.704 Reacties
854 Dagen lid
13.386 Likes
CG
  • 0
    + 1
Misschien dat we niet raar op moeten kijken als hij het daadwerkelijk gaat worden !!

dilima1966
2.810 Reacties
896 Dagen lid
15.649 Likes
dilima1966
  • 0
    + 1
Liever niet Pastoor dan eerder liever Schreuder

Alex Pastoor

Alex Pastoor
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (26 okt. 1966)

