Alex Pastoor heeft wel oren naar een trainersfunctie bij Ajax, zo laat hij weten bij Rondo. De oud-trainer van onder meer Almere City en NEC wordt regelmatig gelinkt aan de Amsterdammers en ziet een avontuur bij de Nederlandse traditionele top wel zitten.

Na het ontslag van John Heitinga zoekt Ajax nog altijd naar een nieuwe hoofdtrainer. Voorlopig neemt Fred Grim de honneurs waar, maar de bedoeling is dat de Amsterdammers op termijn een nieuwe eindverantwoordelijke voor het eerste elftal presenteren. Dat gebeurt wel pas als er een vervanger voor technisch directeur Alex Kroes is gevonden. Hiervoor is Jordi Cruijff in beeld, zo lekte maandag uit.

Voor de trainersfunctie passeerden een aantal namen al de revue. Onder meer Erik ten Hag, Paul Simonis en Dick Schreuder werden genoemd bij de crisisclub uit Amsterdam. Datzelfde geldt voor Pastoor, die live op televisie geconfronteerd wordt met het feit dat mensen hem noemen bij Ajax. “Hoe beleef jij dat momenteel? Hoop je erop en zou je het logisch vinden?”, vraagt presentator Wytse van der Goot aan de oefenmeester.

“Ik denk dat ik wel twee keer ‘ja’ kan zeggen. Je bent professional, dus je kunt overal werken. Ik zou graag een uitdaging aangaan die ik nog nooit aangegaan ben. Dit (Ajax, red.) is er een. Nederland heeft drie traditionele topclubs. Daar ga je niet zomaar ‘nee’ tegen zeggen”, reageert Pastoor eerlijk.

Volgens Marco van Basten is Pastoor een geschikte opvolger van Heitinga. “Ik denk het wel. Alex heeft veel ervaring en heeft veel meegemaakt. En hij heeft goede ideeën. Dat zijn dingen die – zeker bij Ajax – belangrijk zijn voor een trainer", aldus Van Basten.