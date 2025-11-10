Willem Vissers: Alex Pastoor moet nieuwe trainer van Ajax worden

Als het aan Willem Vissers ligt, wordt Alex Pastoor de nieuwe trainer van Ajax. Na het ontslag van John Heitinga zijn de Amsterdammers op zoek naar een opvolger, en volgens de journalist is de voormalig oefenmeester van Almere City en Sparta daarvoor de ideale kandidaat, zo schrijft hij in de Volkskrant.

Na de kansloze nederlaag tegen Galatasaray van vorige week woensdag waren de dagen van Heitinga geteld. De trainer lag al weken onder vuur in de Johan Cruijff ArenA. Voorlopig neemt assistent-trainer Fred Grim de honneurs waar, terwijl Ajax op zoek is naar een nieuwe hoofdcoach.

Artikel gaat verder onder video

Namen als Erik ten Hag en Frank de Boer werden genoemd als mogelijke opvolgers, maar een terugkeer van een van de twee lijkt niet aannemelijk. “Persoonlijk zou ik zeggen: Alex Pastoor. Die is geboren in Amsterdam, maar heeft godzijdank geen typisch Ajax-DNA, wat dat ook moge wezen”, schrijft Vissers in zijn column.

“Hij kan een stootje verdragen, hij wil graag en brak bijvoorbeeld bij Almere City met alle gewoonten. Hij bepaalde aan de hand van de aanwezige spelers hoe hij ging voetballen en specialiseerde zich in het verdedigen en benutten van standaardsituaties. Geen overbodige luxe in Amsterdam”, aldus de journalist.

Pastoor was in zijn loopbaan trainer van onder meer Excelsior, NEC, Slavia Praag, AZ, Sparta, Altach en Almere City. Momenteel is hij assistent-trainer van Indonesië en schuift hij regelmatig aan bij voetbalpraatprogramma’s als Rondo.