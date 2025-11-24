Sjaak Swart ging maandag in gesprek met een verslaggever van PowNed over de situatie bij Ajax. Het clubicoon had echter weinig zin in het gesprek over de dolende club. “Ik heb helemaal geen trek meer om over Ajax te praten”, aldus Swart.

Ajax leed zaterdag tegen Excelsior de veertiende nederlaag van het kalenderjaar in een officiële wedstrijd. Het enige jaar in de clubhistorie waarin de Amsterdammers vaker verloren, was in 1964 (zeventien keer). In het seizoen 1964/65 eindigde Ajax als dertiende, de laagste klassering ooit, met 35 punten (omgerekend naar het driepuntensysteem).

Destijds speelde Swart voor Ajax en hij krijgt nu een ‘felicitatie’ van PowNed, omdat het huidige Ajax dat record uit de boeken kan schieten. “Nee joh… Door dit Ajax?” Daarna zegt Swart wel: “Dit is vijf keer slechter.” Het clubicoon heeft weinig zin in het gesprek. “Je kan niet met mij over een slecht Ajax praten, dooie.”

“Als je dan toch hier komt, moet je zeggen: hier zit de kampioen! Acht kampioenschappen, zes bekers (in werkelijkheid vijf, red.), drie Europacups, Wereldcup, Supercup, we hebben alles gewonnen wat er te winnen valt, joh! Je bent toch niet blind? Dat heb je niet meegemaakt, jammer genoeg voor jullie. Dan had je tenminste echt voetbal gezien.”

'Heitinga had niet ontslagen moeten worden'

Had Ajax toch vast moeten houden aan Heitinga? “Je moet niet over Heitinga beginnen. Dat is mijn pupil. Wat heeft hij verkeerd gedaan, dan? Johnny is een goede gozer, een leerling van me, en die had gewoon moeten blijven met iemand erbij. Maar ik praat niet over Ajax, dat weet je.” Verder zegt Swart: “Laat mij met rust! Ik heb helemaal geen trek meer om over Ajax te praten. Ander keertje mogen jullie mij bellen.”

Op YouTube klinkt wat kritiek op Abel Bijlsma, de verslaggever van dienst. "Die verslaggever mag wel met wat meer respect praten tegen Sjaak. Op zijn minstens met ‘u’ aanspreken. Je merkt ook aan de vraagstelling dat die gozer niks van voetbal begrijpt”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Bijlsma ging in de fout door te stellen dat Ajax dinsdag tegen FC Porto speelt: de tegenstander is een andere Portugese topclub, Benfica.