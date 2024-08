Kijkers smullen van nieuwe analist bij Ajax: ‘Wat een verschil met Van Basten!’

Alex Pastoor heeft donderdagavond op veel kijkers een positieve indruk gemaakt. De trainer in ruste verscheen als analist in de studio van Ziggo Sport voor het duel van Ajax met Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League.

Pastoor schoof maandagavond al aan in het televisieprogramma Rondo en mocht donderdag opnieuw opdraven, ditmaal voor de een analyse rondom de wedstrijd van Ajax tegen Jagiellonia Bialystok. De oud-voetballer en trainer in ruste was overduidelijk goed voorbereid. Zo had hij onder meer contact opgenomen met oud-ploeggenoot en voormalig Pools international Arek Radomski om informatie in te winnen over Jagiellonia Bialystok.

Veel kijkers zijn online te spreken over het werk van Pastoor als analist. “Het lijkt bijna een gegeven: des te minder als voetballer, des te groter als analist”, schrijft iemand op X, om eraan toe te voege: “Van Basten, Sneijder en Gullit mogen als analist bij Alex Pastoor in de leer. Prima voorbeschouwing. Feitelijk en genuanceerd.” Voorgenoemd bericht krijgt veel bijval. “Helemaal eens. Een analist waarnaar je graag luistert, niet één die je in de rust even overslaat”, schrijft iemand bijvoorbeeld. “Rustig en duidelijk, erg prettig en boeiend”, is een andere reactie.

Een overzicht van de reacties op het werk van Pastoor als analist:

