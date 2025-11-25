De tafelgasten van Vandaag Inside zien Alex Pastoor niet als geschikte trainer voor Ajax. Zelf liet Pastoor maandagavond weten dat hij openstaat voor de vacature, maar René van der Gijp en Johan Derksen hebben er weinig vertrouwen in.

"Ik zou graag een uitdaging aangaan die ik nog nooit aangegaan ben. Dit (Ajax, red.) is er een”, zei Pastoor. “Nederland heeft drie traditionele topclubs. Daar ga je niet zomaar ‘nee’ tegen zeggen. Dus ‘ja’.”

Marco van Basten zei Pastoor een geschikte kandidaat te vinden. “Ik denk het wel. Alex heeft veel ervaring en heeft veel meegemaakt. En hij heeft goede ideeën. Dat zijn dingen die – zeker bij Ajax – belangrijk zijn voor een trainer.”

Bij Vandaag Inside worden dinsdagavond alleen de uitspraken van Pastoor getoond, niet die van Van Basten. Dus zegt Van der Gijp: “Het is wel leuk dat Marco z’n mond houdt.” Johan Derksen vult aan: “Die kon z’n lach niet inhouden.”

'Pastoor misschien de enige die wil'

Pastoor zat verder aan tafel met Melvin Boel en Youri Mulder. “Een van die oud-spelers zou moeten zeggen: houd jij je nou niks in je hoofd, want je bent er absoluut ongeschikt voor”, vindt Derksen, waarop Van der Gijp zegt: “Hij heeft z’n beste tijd gehad bij Almere City. Daar deed hij het niet verkeerd.”

Tafelgast Job Knoester werpt op dat Pastoor misschien wel de enige kandidaat is die ‘wil’. Derksen denkt daar anders over. “Er zijn er wel meer die het willen, maar Ajax heeft behoefte aan een trainer die wat toevoegt. Daar zijn er niet zoveel van.”