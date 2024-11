Evenement Wilfred Genee geschrapt na 'onrust, verdriet en boosheid', Van der Gijp is woest

Wilfred Genee bevestigt dat er op het laatste moment een streep is gezet door zijn aanwezigheid bij een personeelsfeest van Shell. De presentator van Vandaag Inside was uitgenodigd voor een eindejaarsliveshow van het oliebedrijf, maar over zijn komst was onrust ontstaan onder een deel van het personeel.

Woensdagmiddag kwam via het Instagram-kanaal Reality FBI een e-mail naar buiten die naar personeel van Shell was verstuurd. Daarin stond: “Hierbij willen we jullie laten weten dat we besloten hebben om niet langer met Wilfred Genee de Eindejaarsliveshow te realiseren. Het nieuws om Wilfred Genee als presentator te hebben heeft bij een groep collega's voor onrust, verdriet en boosheid gezorgd. Dat was nooit de bedoeling. De aanwezigheid van Genee mag niet in de weg staan bij een event dat juist bedoeld is om op een positieve manier samen te komen aan het einde van het jaar.”

Artikel gaat verder onder video

“Ook voor ons is dit een belangrijk leermoment”, was de boodschap richting het personeel. “We hebben ons onvoldoende gerealiseerd wat het effect is van de komst van Genee. Dat er tegelijkertijd ook een grote groep collega's wel enthousiast is over zijn deelname mag niet betekenen dat we hiermee als organisatie collega's hebben die zich hierdoor geraakt voelen. Wij willen een bedrijf zijn dat staat voor onze waarden, waarbij we diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid hoog in het vaandel dragen. Uiteraard gaan we er alles aan doen om met de Eindejaarsliveshow een positieve afsluiting van het jaar te vieren. We hopen daarbij een grote groep collega's te mogen verwelkomen.”

Reactie Wilfred Genee

Genee bevestigt het nieuws in een reactie aan FCUpdate. "Ik heb begrepen dat een aantal medewerkers van Shell moeite heeft met de inhoud en vorm van het programma Vandaag Inside en dat mijn aanwezigheid de associatie daarmee als pijnlijk ervaart. Voor een verdere onderbouwing daarvan moet je bij Shell zijn", zegt de presentator, die het nieuws 'opmerkelijk en jammer' vindt. "Ik was graag met dit deel van het personeel in gesprek gegaan."

Woensdagavond weidde Genee in de uitzending van Vandaag Inside nog wat verder uit. “Ik zou de eindejaarspresentatie doen met de grote man daar, Frans Everts (president-directeur van Shell Nederland, red.). Daar zou ik een goed, stevig gesprek mee hebben. Maar er is een aantal mensen binnen de organisatie dat moeite heeft met dit programma, omdat het niet inclusief en divers genoeg is”, aldus de presentator. “Ze vonden het geen goed idee. Er waren eerst veel mensen die het leuk vonden, daarna een klein clubje dat het minder leuk vond.” Tafelgenoot René van der Gijp is niet te spreken over het besluit en spreekt van 'een paar klootzakken bij Shell'.

