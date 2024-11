Van der Gijp lacht bargast uit, stroeve start bij Vandaag Inside

Aan het begin van de uitzending vroeg Genee of Pastoor begrijpt dat sommige gasten gespannen zijn voor een debuut in het programma. “Daar begrijp ik wel iets van”, antwoordde Pastoor, die daarna de vraag kreeg hoe hij dat ervaart. “Ik ben wel oké.” Genee grapte: “Je gaat gelijk los, dat merk ik aan je.”

Pastoor legde uit dat hij de tafelgasten kende en het programma ‘een klein beetje’. Daarna vertelde hij over zijn sabbatical. “Heerlijk. Ik geniet nog steeds van het voetbal, alleen op een andere manier. Wat ik niet mis, is de reden dat ik een stap terug heb gedaan: de druk om 24 uur per dag de beste proberen te zijn.” Pastoor legde uit dat zijn vakbeleving een tol eiste voor het gezinsleven. “Mijn beleving was niet altijd even sociaal voor hen, maar dat is wel de manier om optimaal te presteren.”

Genee begon daarna over het onlangs verschenen boek Met open vizier, dat gaat over Pastoor en is geschreven door Boudewijn Geels. “Een oud-schoolgenoot, toch?”, vroeg Genee. “Van mijn vrouw”, antwoordde Pastoor. Genee, die Pastoor eerder deze maand al sprak bij zijn radioprogramma The Friday Move op BNR, reageerde: “Oh, van jouw vrouw. De vorige keer dacht ik dat jullie op dezelfde school hadden gezeten en elkaar nooit hadden gesproken, maar dat jij de vrouwen versierde die hij leuk vond.” Pastoor: “Dat klopt ook.” Genee merkte op dat het gesprek stroef liep. “Dit wordt een heel leuke avond.” Pastoor reageerde: “Jij stelt gesloten vragen.”

Van der Gijp drijft spot met Alex Pastoor

Daarna vroeg Van der Gijp aan Pastoor bij welke clubs hij trainer is geweest. “Almere, Sparta, Excelsior.” Van der Gijp bladerde het boek van Pastoor door en lachte: “Nou, dat zijn echte clubs. Daar ligt er druk op. Excelsior.” Johan Derksen stipte aan dat Pastoor vergeten was om NEC te noemen, waar hij ook trainer is geweest. Bovendien was Pastoor werkzaam bij Slavia Praag.

