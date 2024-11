Genee ziet oude bekende als mogelijke opvolger Sam Hagens in Vandaag Inside: 'Zou geen slechte zijn'

Wilfred Genee heeft wel een idee wie Sam Hagens zou kunnen opvolgen als politiek duider in Vandaag Inside. De presentator oppert in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside dat oude bekende Thomas van Groningen weleens zou kunnen terugkeren, al moet Genee toegeven dat hij 'geen invloed heeft' op het contract van Van Groningen bij omroep WNL.

Hagens was de voorbije seizoenen vrijwel wekelijks te zien in Vandaag Inside, maar laat Talpa per 1 januari 2025 achter zich, zo werd donderdag duidelijk. De 32-jarige journalist maakt de overstap naar WNL, dat hem de kans geeft zich te ontwikkelen als presentator. Hagens zal op de donderdag en vrijdag te zien zijn als presentator van het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland, waarbij hij een duo zal vormen met Lisette Wellens.

"Ik mag daar veel nieuwe dingen leren", zegt Hagens in gesprek met Genee. "Nee, dat was hier niet mogelijk. Dat hebben ze best wel duidelijk gezegd bij Talpa", legt de journalist uit. "Dit is een hartstikke mooi podium, maar ze zeiden: Mogelijkheden qua presentatie, die zijn er niet. Ze hebben tegen mij heel duidelijk gezegd dat dat er niet in zit." Hagens denkt overigens beter op zijn plaats te zullen zijn bij zijn nieuwe werkgever: "WNL focust zich echt op journalistiek. En SBS is natuurlijk een commerciële zender, als je hier een nieuw journalistiek programma op zou zetten..." Genee haakt in: "Kansloos", om vervolgens ook naar zijn eigen diep gekoesterde ambitie om een interview-programma te mogen presenteren diezelfde kwalificatie mee te geven.

Verderop in het gesprek vraagt Hagens of Genee al een opvolger voor hem in gedachten heeft. "Thomas van Groningen", antwoordt de presentator gedecideerd, "die had ik vanochtend toevallig ook op de app." Van Groningen maakte aanvankelijk carrière bij de radio en beleefde zijn tv-doorbraak bij Talpa, waar hij in 2021 zowel in De Oranjezomer als in het toenmalige Veronica Inside zijn opwachting maakte. Later dat jaar maakte Van Groningen óók de overstap naar WNL, waar hij verslaggever politiek duider en inval-presentator bij OP1 werd. Inmiddels is die talkshow ter ziele gegaan, maar Van Groningen is nu de vaste sidekick van Sven Kockelmann in diens wekelijkse talkshow Café Kockelmann. "Zonder gekheid, als jij er niet meer bent moeten we er wel even over nadenken, natuurlijk", zegt Genee. "Ik zou Thomas geen slechte vinden. Hij zegt: Ik sta onder contract bij WNL. Hem een geweldige aanbieding doen? Daar heb ik geen enkele invloed op."

Hagens zegt desgevraagd niet te denken dat WNL hem zal toestaan om af en toe nog eens aan te schuiven in Vandaag Inside. Bovendien ziet hij nog een probleem: "Ik vind het ook lastig, ik ga veel meer presenteren. Als je écht goed op de hoogte wil zijn, moet je gewoon de hele week in Den Haag rondlopen. Anders red je het niet, dan weet je te weinig en is het niet goed genoeg." Genee wil vervolgens weten of Hagens met WNL heeft besproken of hij niet af en toe nog in VI zou mogen aanschuiven. Dat blijkt niet het geval: "Misschien mag ik zo nu en dan een keertje langskomen, het lijkt mij leuk", aldus de journalist.

