Johan Derksen stuurt 'lief mailtje' naar vast gezicht Vandaag Inside

De vaste tafelgasten van Vandaag Inside hebben begripvol gereageerd op het vertrek van Sam Hagens bij Talpa, zo vertelt de politiek journalist. Eerder op de donderdag werd bekend dat Hagens per 1 januari naar WNL gaat om Goedemorgen Nederland te presenteren. Daardoor is hij vanaf 2025 niet meer als bargast te zien bij de talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

"Wilfred begreep het helemaal, René was superaardig en ik heb van Johan een lief mailtje gekregen”, vertelt Hagens donderdag aan De Telegraaf. “Ik had natuurlijk ook geen cruciale rol in het programma, want dat draait om de drie mannen. Ik heb er drie jaar gezeten en ik ben er ook onwijs in gegroeid. Mijn netwerk werd ook steeds beter waardoor het me ook makkelijker afging.”

“Laatst had ik bijvoorbeeld een interview met Nora Achahbar, de oud-staatssecretaris van NSC die opgestapt is. Zij had mij gezien bij Vandaag inside en vond het een goede uitzending”, vertelt Hagens. “Daarom wilde ze wel in gesprek. Zonder VI kan je dat soort dingen niet doen, en dat maakt het wel een spannende stap. Maar ik verwacht dat ze op zoek zullen gaan naar een opvolger.”

De journalist is afwisselend met collega Merel Ek te zien bij Vandaag Inside. “Merel en ik hebben nooit hoeven vechten om een plek op die barkruk. Sterker nog, ik was juist heel blij toen Merel erbij kwam. Het is best veel werk om overdag te werken, ’s avonds daar naartoe te gaan, laat thuiskomen en de volgende dag weer vroeg op. We konden het juist mooi verdelen op deze manier. Ze vindt het overigens heel jammer dat ik vertrek. We werkten nauw samen, in een klein team. Daardoor zijn we ontzettend close geworden. Maar ik ga wel een leuke afscheidsborrel organiseren.”

