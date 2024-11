Johan Derksen gehekeld: ‘Dan gaat het nooit werken en verandert er natuurlijk nooit wat’

Het besluit van Johan Derksen om de verplichte cursus respectvol samenwerken niet te doen zorgt voor onvrede binnen de organisatie achter de cursus. Dat stelt Evert Santegoeds bij Shownieuws. Volgens de hoofdredacteur van Privé zijn mensen achter de organisatie geschrokken van de mededeling en denken ze dat als 'zulke voorname figuren op een zender' weigeren de cursus te doen, er nooit wat zal veranderen in de mediawereld.

Medewerkers van Talpa hadden tot en met 12 april tijd om de verplichte e-learning te volgen. Vanwege een principekwestie werkt Derksen hier niet aan mee. Bij monde van een woordvoerder heeft Talpa laten weten dat Derksen er wel op aangesproken gaat worden. "Een collega die de training nog niet heeft voltooid binnen de gestelde termijn wordt hierop aangesproken", zei een woordvoerder tegen het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen is met vier woorden heel duidelijk over toekomst Vandaag Inside

Ook bij SBS-programma Shownieuws is Derksen onderwerp van gesprek. “Derksen vertelde dinsdag in Vandaag Inside dat hij die cursus respectvol samenwerken nooit gedaan heeft, die wij allemaal moesten doen. NPO, RTL, Talpa, iedereen heeft het gedaan, op twee mensen na. En een daarvan is Johan", steekt Santegoeds van wal.

"Het moest al in april van afgelopen jaar en hij heeft het gewoon verdomd. Hij zegt: ik ga geen toelatingsexamen doen om hier te mogen zitten. Daar is hij best trots op. Er zijn natuurlijk ook mensen achter die organisatie die daar van zijn geschrokken. Want die zeggen: ja, als zulke voorname figuren op een zender zich boven de wet gaan plaatsen, dan gaat het nooit werken en dan verandert er natuurlijk nooit wat. Hij heeft al vaker laten weten dat hij het niet gedaan heeft, beter had hij het er bij kunnen laten. Hij gaat het gewoon niet doen."

LEES OOK: Johan Derksen zorgt voor ergernis: ‘Hij is gewoon te koop’

Derksen niet de enige die cursus niet heeft gedaan

Derksen is overigens niet de enige Talpa-medewerker die de cursus respectvol samenwerken niet heeft gedaan. "En wat blijkt nu: Peter Gillis heeft ook helemaal nooit gedaan. Nu kun je zeggen: dat is wat anders, want die zit daar met zijn eigen familie. Maar hij heeft ook met cameramensen en geluidsmensen van doen. En de Meilandjes hebben het ook niet gedaan en daar geldt eigenlijk hetzelfde voor", vervolgt Santegoeds.

De roddeljournalist heeft nog wel contact met de Meilandjes gehad hierover. “We hebben de Meilandjes nog even gesproken, althans Erica, die zegt van: ik heb maar één advies voor Johan. Denk gewoon aan je moeder, wat zij je geleerd heeft en doe gewoon geen dingen die zij niet zou willen wat je niet doet en dan heb je die hele cursus niet nodig”, besluit Santegoeds.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Op voorspraak van Johan Derksen komt een bekende tafelgast niet meer bij Vandaag Inside.