Johan Derksen zorgt voor ergernis: ‘Hij is gewoon te koop’

Aan tafel bij Shownieuws wordt vol verbazing gereageerd op de naderende contractverlenging van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp bij Talpa. Derksen heeft namelijk al meerdere keren geroepen dat hij zijn huidige contract wil uitdienen om vervolgens met Vandaag Inside te stoppen.

Maandagavond maakte het Algemeen Dagblad bekend dat Talpa graag de contracten van het trio van Vandaag Inside wil verlengen. De heren lopen komende zomer uit hun contract, maar de dagelijkse talkshow is nog altijd immens populair. In de uitzending van die avond komt de mogelijke contractverlenging ook ter tafel, terwijl er over het aflopende contract van Mohamed Salah bij Liverpool wordt gesproken. “Wij lopen toch ook niet te zeiken over ons contract”, roept Derksen uit. “Dat is toch allemaal al rond bij jullie?”, haakt tafelgast Valentijn Driessen erop in. Vervolgens antwoordt Derksen dat dit nog niet naar buiten mocht komen.

In de studio van Shownieuws wordt met verbazing gereageerd na het zien van het fragment. “Sorry, maar ik hoor Johan Derksen zeggen dat het nog niet naar buiten mocht komen”, begint presentatrice Tooske Ragas. “Dat is dezelfde Johan Derksen die drie weken geleden zei: ‘Ik zit hier alleen nog maar omdat ik een contract heb en dat wil ik uitdienen. Als ik dat niet had, zou ik al lang weggeweest zijn, want ik vind het al lang niet meer leuk’.”

Wanneer dit wordt beaamd door Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds, spert Ragas haar ogen verder open. “En even voor alle duidelijkheid, dat is dezelfde Johan Derksen die nu zegt: ‘Ik wil nog wel een jaar, ik teken gewoon weer bij’?” Santegoeds geeft aan dat er door Talpa misschien wel heel hoge bedragen zijn aangeboden. “Te koop dus, oké, ja…”, besluit de presentatrice, alvorens ze door wil naar het volgende onderwerp. Santegoeds vraagt haar nog of zij zelf niet te koop is. “Nee, ik geloof het niet”, stelt Ragas kortaf.

