John de Mol geeft zeer duidelijk signaal af aan twijfelende Johan Derksen

Talpa wil langer door met het programma Vandaag Inside, zo meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. Het populaire televisieprogramma dreigt te verdwijnen, aangezien Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee uit hun contract lopen. Talpa hoopt de drie heren te behouden.

Er is de laatste periode volop gespeculeerd over de toekomst van Vandaag Inside, aangezien er de nodige relletjes zijn ontstaan tussen de verschillende hoofdrolspelers. Onlangs botsten Genee en Derksen had, waarna laatstgenoemde opstond en de uitzending boos verliet. Eerder botsten Van der Gijp en Derksen ook al na een felle discussie over de inhoud van het programma.

Nu het contract van de drie heren afloopt, staat Talpa voor een lastige beslissing. Het programma levert Talpa-baas John de Mol uitstekende kijkcijfers op, wat vermoedelijk een van de redenen is waarom hij verder wil met de heren van Vandaag Inside. De Mol wil echter voor de kerst duidelijkheid hebben. Dat betekent dat er snel een beslissing genomen moet worden.

Op basis van bronnen van het Algemeen Dagblad stelt de krant dat de 75-jarige Derksen twijfelt over zijn toekomst binnen het programma. Het is momenteel niet duidelijk hoe Van der Gijp en Genee kijken naar de toekomst. Eerder zinspeelde Van der Gijp echter al wel op het einde van het programma aanstaande zomer.

