Johan Derksen doet uitspraak die einde van Vandaag Inside kan inluiden

Johan Derksen verwacht niet dat hij volgend seizoen nog bij Vandaag Inside zit, indien het concept van het programma onveranderd blijft. Dat zegt hij kort voor het begin van de dinsdagavonduitzending, die in het teken zal staan van de ruzie die Derksen maandagavond uitvocht met René van der Gijp.

Derksen krijgt van een journalist van PowNed buiten het Mediapark in Hilversum de vraag of hij volgend seizoen nog deel uitmaakt van het programma, als het concept niet verandert. “Dat zou heel dom zijn”, zegt hij daarover op beelden die te zien zijn bij Voetbalprimeur. Het geld zegt hij wel te kunnen missen. “Ik ben al 75.”

Van der Gijp wil alleen nog aanschuiven als Derksen door het stof gaat en zijn opmerking terugneemt dat Vandaag Inside een ‘kutprogramma’ is. Dat heeft Derksen niet meegekregen, zegt hij. “Je denkt toch niet dat ik zo met deze zaak bezig ben dat ik het de hele dag volg? Ik heb vandaag twee uur voor Radio 10 op moeten nemen.”

“Ik denk dat we elkaar aan tafel pas weer zien, want we zitten allebei in een aparte kleedkamer. Ik heb geen grote ruzie. Het interesseert me geen reet. Ik doe iedere avond mijn best om nog een beetje plezier te hebben”, aldus Derksen, die evenwel volhoudt ontevreden te zijn over de inhoud van het praatprogramma. “Het programma kan tien keer beter en ik rij soms wel met enige frustratie terug.”

