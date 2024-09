Kijkcijfers Vandaag Inside hollen achteruit, gaat talkshow ten onder aan navelstaarderij?

De kijkcijfers van Vandaag Inside blijven behoorlijk achter bij die van een jaar geleden, zo meldt Tina Nijkamp. De kijkcijferkoningin vergelijkt de veelbesproken aflevering van afgelopen maandag met die van exact een jaar geleden en komt met een mogelijke verklaring voor de forse terugloop in belangstelling.

In haar podcast Tina's TV Update meldt Nijkamp, voormalig programmadirecteur bij SBS, dat er op maandag 25 september 2023 nog bijna 1,3 miljoen kijkers werden getrokken. Die van maandag 23 september 2024 houdt er nog 931.000 over, een verschil van zo'n 300.000 kijkers dus. En dat terwijl de line-up in beide uitzendingen nagenoeg hetzelfde was: behalve het vaste trio Wilfred Genee - René van der Gijp - Johan Derksen schoven zowel in 2023 als in 2024 Telegraaf-journalist Valentijn Driessen én scheidsrechter Bas Nijhuis aan. Het enige verschil is dat vorig jaar ook Sam Hagens, als bargast, zijn opwachting mocht maken.

Artikel gaat verder onder video

Daarbij valt Nijkamp op dat de sfeer én de onderwerpkeuze aan tafel in een jaar tijd enorm zijn omgeslagen. "Er was gisteren van alles aan de hand in de uitzending", vat de kijkcijfergoeroe de tumultueuze uitzending van maandag samen. Nijkamp ziet inhoudelijk 'grote verschillen' tussen beide jaren: "Wat mij opvalt, is dat het vorig jaar heel erg ging over het nieuws. Over de sport, over fragmenten, er werd heel veel gelachen. Het ging heen en weer, de bargasten kwamen ook regelmatig aan het woord om hun inbreng te geven."

Een jaar later lijkt Vandaag Inside aan het navelstaren te zijn geslagen, stelt Nijkamp vast. "Gisteren ging het eigenlijk de héle uitzending over henzelf. Misschien is dat wel de grote verandering bij VI, dat het steeds vaker over henzelf gaat. Gisteren ging het eerst uitgebreid over Bas Nijhuis, die had een hele kwestie gehad met weekblad Privé. Daarna ging het dus heel erg over de fittie tussen Johan, Wilfred en René, wat zij van het programma vonden. Dus: het ging heel veel over henzelf en over het programma in plaats van over het nieuws. Terwijl er na zo'n weekend natuurlijk best wel veel te bespreken is, maar dat leek minder belangrijk dan henzelf. Wilfred zegt ook heel vaak 'Daar heb je Johan weer over de wolf', dat wordt steeds meer benoemd. Misschien is er ook wat minder lol, want het viel me ook op dat er in de uitzending van vorig jaar veel meer werd gelachen", aldus Nijkamp.

© Imago/Instagram - @tinanijkamp/Realtimes

