René van der Gijp heeft het helemaal gehad en vergelijkt Johan Derksen met Sander Schimmelpennick

René van der Gijp is op z'n zachtst gezegd not amused over de uitspraken die Johan Derksen maandag in de uitzending van Vandaag Inside deed. Het duo kreeg het midden in de talkshow opzichtig met elkaar aan de stok, waarop Van der Gijp een dag later fel reageert in gesprek met De Telegraaf. In het interview trekt Van der Gijp een vergelijking tussen Derksen en voormalig VI-gast Sander Schimmelpenninck.

Derksen zei maandag onder meer dat hij Vandaag Inside een 'kutprogramma' vindt en dat zijn contract bij Talpa de enige reden is dat hij nog altijd vijf avonden per week komt opdraven. Onder meer de keuze van de onderwerpen die worden behandeld stuiten De Snor tegen de borst. Van der Gijp ging fel tegen zijn vaste tafelgenoot in en stelde onder meer dat hij het prima zou vinden als Vandaag Inside zou stoppen. Daarna noemde hij Derksen onder meer 'een kinderachtige oude man'.

Tegenover De Telegraaf spreekt Van der Gijp een dag na de bewuste uitzending van 'een zure oude man'. De oud-voetballer eist onder meer dat Derksen 'zijn woorden terugneemt', zoniet dan zou de aflevering van maandag weleens de allerlaatste geweest kunnen zijn. Van der Gijp illustreert hoezeer de woorden van Derksen hem raakten met een vergelijking: "Ik vind wat Johan gisteren over zijn eigen programma zei bijna net zo erg als dat Sander Schimmelpenninck zegt dat onze kijkers rechtse gekken zijn."

Journalist, columnist en ondernemer Schimmelpenninck schoof in het verleden meermaals aan bij Van der Gijp, Derksen en presentator Wilfred Genee. Onder meer door bovenstaande door Van der Gijp aangehaalde woorden is hij inmiddels niet meer welkom in Vandaag Inside, zo bevestigde Genee vorige week nog. "Doe even normaal joh. We hebben maar één leventje", vervolgt Van der Gijp - die er naar eigen zeggen geen probleem mee heeft om door te gaan met het programma zoals dat momenteel gemaakt wordt. "Laten we een beetje normaal doen tegen elkaar en leuke televisie maken waar iedereen blij van wordt."

