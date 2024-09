Wilfred Genee onthult iets over Johan Derksen: 'Dat kan hij niet, nee'

Wilfred Genee heeft in gesprek met Valentijn Driessen aangegeven dat Johan Derksen niet normaal over straat kan lopen. Driessen zelf vindt het meevallen hoe vaak hij zelf wordt aangesproken op straat, maar volgens Genee ziet dat er voor de 75-jarige Derksen heel anders uit.

In de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside vraagt Genee aan Driessen of hij wel eens aangesproken wordt als hij op straat loopt: "Nee", reageert Driessen. Het zorgt voor verbazing bij Genee: "Nee? Echt niet? Nooit iets van: Valentijntje", vraagt de presentator van het programma aan de journalist: "Ja, af en toe hoor ik: hé azijnzeiker, doe eens wat positiever. Voor de rest valt het echt reuze mee", vindt Driessen, die vervolgens de vergelijking trekt met Derksen.

Derksen kan niet over straat

De verslaggever van De Telegraaf denkt namelijk dat Derksen, in tegenstelling tot Driessen en Genee, gewoon niet over straat kan. Dat verhaal klopt volgens Genee, die weet dat zoiets lastiger is voor het boegbeeld van Vandaag Inside: "Hij kan inderdaad niet over straat, nee. Maar hij gaat nooit op vakantie, dus dat komt dan wel weer goed uit", besluit de presentator van het programma lachend.

