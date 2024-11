Johan Derksen valt Ajax aan en geeft Francesco Farioli een kwetsende bijnaam

Johan Derksen ziet dat Ajax-trainer Francesco Farioli voor een cultuurshock heeft gezorgd in Amsterdam, maar niet in positieve zin. De analist van Vandaag Inside is namelijk van mening dat de Amsterdamse club speelt met de eigen cultuur door de Italiaan veel macht te geven.

Derksen wordt maandagavond geconfronteerd met beelden van de Italiaanse assistent-trainer Daniele Cavelleto met Wout Weghorst. De twee knuffelden elkaar uitgebreid voorafgaand aan de invalbeurt van Weghorst. Valentijn Driessen was eerder op de dag al vernietigend voor de actie van de assistent-trainer van Ajax, maar ook Derksen begrijpt er niets van. Hij vindt het een logisch gevolg van het aanstellen van Farioli.

Bekijk hier het opvallende moment van Daniele Cavelleto en Wout Weghorst:

© ESPN

Artikel gaat verder onder video

"Dit krijg je dus als je een Italiaanse snotneus er neerzet", zegt Derksen in Vandaag Inside denigrerend over de coach van de nummer twee van de Eredivisie: "Die geef je Ajax, die neemt Italiaanse hulptrainers mee. Dan krijg je een cultuurtje binnen Ajax. Dat cultuurtje hebben ze nooit gewild", weet Derksen.

LEES OOK: René van der Gijp ontploft vanwege ESPN-analist: 'Ik gooi brood naar mijn televisie'

Het 75-jarige boegbeeld van Vandaag Inside stelt vervolgens dat Ajax de cultuur die past binnen de club op het spel zet met het aanstellen van een dergelijke technische staf: "Ze hebben altijd die Ajax-cultuur heilig verklaard. Het is spelen met de eigen cultuur van de club door die Italiaan de baas te maken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tijdens drinkpauze Ajax - PEC grote onvrede over Murat Küçükerbir

De onvrede over Murat Küçükerbir komt aan de oppervlakte tijdens een drinkpauze bij Ajax - PEC Zwolle.