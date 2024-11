René van der Gijp ontploft vanwege ESPN-analist: 'Ik gooi brood naar mijn televisie'

René van der Gijp stoort zich aan verschillende analisten van ESPN, zo heeft de voetbalanalist van Vandaag Inside maandag aangegeven in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Kees Kwakman is een van de analisten waar Van der Gijp geen hoge pet van op heeft.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp begint Van der Gijp over de analisten die op televisie verschijnen bij ESPN. De analist doet dat door te beginnen over de carrière van Wim Kieft, die minder op televisie verschijnt als analist: "Wim, jouw CV. Je hebt met Johan Cruijff gevoetbald, je hebt met Wim Jansen gevoetbald, je hebt met Ruud Krol gevoetbald, je hebt in Italië gevoetbald, je hebt in het Nederlands elftal gevoetbald...:, somt de analist op. "Dan heb je zo'n cv, kan je er zo goed over praten en dan zit ik dit weekend naar Karim El Ahmadi te kijken", verzucht Van der Gijp.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp deelt opeens gigantische complimenten uit: 'Echt die was zó goed, dat was écht niet normaal meer'

De oud-voetballer van Feyenoord is niet de enige analist van ESPN die een zwakke indruk maakt op Van der Gijp. De analist van Vandaag Inside geeft aan geen fan te zijn van Ali Boussabon, maar ook niet van Kwakman: "Kees Kwakman... Ik gooi een stuk brood naar de televisie toe als hij op tv is. Ik gooi echt een stuk brood", stelt Van der Gijp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Op voorspraak van Johan Derksen komt een bekende tafelgast niet meer bij Vandaag Inside.