Van der Gijp deelt opeens gigantische complimenten uit: 'Echt die was zó goed, dat was écht niet normaal meer'

René van der Gijp heeft donderdagavond in Vandaag Inside zijn enorme bewondering uitgesproken voor de voetballer die in de eerste jaren van zijn loopbaan was. De Braziliaan maakte al op jonge leeftijd de overstap vanuit zijn thuisland naar FC Barcelona en groeide in Spanje uit tot een van de beste voetballers ter wereld. Na zijn transfer naar Paris Saint-Germain ging het echter al snel bergafwaarts. Van der Gijp vindt het zonde hoe het Neymar is vergaan.

FC Barcelona telde in de zomer van 2013 bijna negentig miljoen euro neer voor Neymar, die in Catalonië een voorhoede ging vormen met Lionel Messi. Een jaar later voegde Luis Suárez zich bij dat duo. De Zuid-Amerikanen vormden misschien wel het beste aanvalstrio in de voetbalgeschiedenis en vierden grote successen met FC Barcelona. Zo loodsten ze hun ploeg in het seizoen 2014/15 niet alleen naar de landstitel en de winst van de Copa del Rey, maar ook naar de eindzege van de Champions League.

De indrukwekkende prestaties in dat seizoen kregen helaas voor FC Barcelona geen passend vervolg. De Catalanen kroonden zich in 2016 nog wel tot landskampioen, maar in de Champions League bleef nieuw succes uit. Bovendien slaagde er Neymar ondanks zijn uitstekende prestaties niet in de Ballon d’Or te winnen. Om definitief uit de schaduw van Messi te stappen en de prijs voor de beste speler ter wereld in ontvangst te kunnen nemen, maakte de Braziliaan in de zomer van 2017 de overstap naar Paris Saint-Germain. Maar het huwelijk tussen PSG en Neymar mondde uit in een grote teleurstelling.

Van der Gijp lyrisch over de ‘oude’ Neymar

Na zes jaar PSG vloog Neymar naar Saudi-Arabië. Voor Al-Hilal speelde hij door blessureleed echter pas zeven wedstrijden. Neymar verdwijnt dus langzaam maar zeker uit beeld, maar Van der Gijp nam woensdagavond de tijd om oude beelden van de aanvaller op te zoeken en te bekijken. “Neymar was goed jongen, die was goed. Echt die was zó goed, dat was écht niet normaal meer”, zo zegt een enthousiaste Van der Gijp in Vandaag Inside. Wilfred Genee wijst zijn collega vervolgens op het feit dat het ‘m uiteindelijk niet is geworden met Neymar. “Hij heeft de verkeerde afslag genomen”, zo stelt Van der Gijp. “Hij was zó goed. Ik heb filmpjes zitten kijken van zijn tijd bij Santos, dat was niet normaal jongen, hoe hij daar gewoon vijf, zes man passeerde op snelheid. Niet normaal.”

Volgens Van der Gijp waren de eerste twee jaar van Neymar bij FC Barcelona ‘top’. “Hij heeft daarna nog veel goals gemaakt bij PSG, maar dat is natuurlijk niet zo moeilijk in de Franse competitie. Maar op een gegeven moment heeft hij op 28-jarige leeftijd de beslissing genomen om alleen nog ballen op het middenveld op te halen en dan de moeilijkste dingen te doen. Dit heeft hij nooit meer gedaan”, zo doelt Van der Gijp op de dribbelende Neymar in zijn Santos- en FC Barcelona-jaren. “Maar hij is nu ook twintig kilo zwaarder dan toen. Het was een lichtgewicht. Hij was snel jongen. En behendig, gewoon vanuit stilstand… Het is zonde dat hij niet op kon brengen wat die andere twee voor de sport konden opbrengen”, doelt Van der Gijp, zonder namen te noemen, ongetwijfeld op Cristiano Ronaldo en Messi. “Als hij dat had gekund, dan was hij net zo goed geworden.”

Neymar is overigens wel topscorer aller tijden van de Braziliaanse nationale ploeg. Dankzij een dubbelslag tegen Bolivia op 9 september 2023 passeerde hij Pelé als topscorer aller tijden. Neymar speelde tot op heden 128 interlands, goed voor 79 doelpunten. Zijn laatste opwachting in dienst van zijn land dateert van ruim een jaar geleden, op 18 oktober in de uitwedstrijd tegen Uruguay. Toen ging het ook meteen mis. Hij scheurde in die wedstrijd de voorste kruisband van zijn linkerknie af.

