Neymar waarschuwt landgenoten van Real Madrid voor ‘catastrofe’ en ‘hel’ genaamd Mbappé

heeft zijn landgenoten die bij Real Madrid spelen gewaarschuwd voor . Beide sterren speelden tussen 2017 en 2023 samen bij Paris Saint-Germain, waarna de Braziliaan naar het Saoedische Al-Hilal vertrok. De Fransman liet de Parijzenaren deze zomer achter zich en tekende transfervrij bij Real Madrid.

Real Madrid heeft met Éder Militão, Rodrygo, Vinicius Junior en Endrick flink wat Brazilianen onder contract staan. De eerste drie zouden goede vrienden zijn van Neymar door de vele wedstrijden die ze samen hebben gespeeld voor het Braziliaanse elftal. Nu wil de voormalig vleugelspeler van Barcelona en Santos zijn landgenoten waarschuwen voor hun nieuwe ploeggenoot.

“Het is altijd oorlog geweest tussen Mbappé en Neymar”, onthult journalist Cyril Hanouna bij Europe 1, geciteerd door De Telegraaf. “De Brazilianen van Real Madrid zijn vrienden met Neymar. Ze hebben een bericht van hem gehad waarin hij ze waarschuwt voor Mbappé. Neymar stelt daarin dat het een catastrofe, een hel was om met hem samen te werken bij Paris Saint-Germain.”

Mbappé vertrok deze zomer bij PSG

Mbappé vertrok deze zomer na zeven seizoenen transfervrij bij Paris Saint-Germain en tekende na veel speculatie bij Real Madrid. De Fransman is sterk begonnen bij de Spaanse grootmacht. In zes duels in alle competities wist hij namelijk al vier keer het net te vinden.

