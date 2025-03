Belangrijke Memphis viert doelpunt op opvallende wijze en laat zich zien aan Koeman

was zondag andermaal belangrijk voor Corinthians. In de kwartfinale van de Campeonato Paulista tegen Mirassol FC leverde de oud-PSV’er een assist af en maakte hij een doelpunt, dat hij op opvallende wijze vierde. Zo verkeert Memphis in goede vorm onderweg naar een mogelijke terugkeer bij het Nederlands elftal.

Voorafgaand aan elk seizoen vinden in Brazilië de staatskampioenschappen plaats. Het Corinthians van Memphis doet mee aan de Campeonato Paulista, het staatskampioenschap van de staat São Paulo. Corinthians versloeg Mirassol in de kwartfinale met 2-0, dankzij een goal en een assist van de Nederlandse nummer 10. In de halve finale wacht mogelijk een ontmoeting met het Santos van Neymar, maar dat hangt nog af van het resultaat in de laatste kwartfinale.

De openingstreffer kwam vanuit een corner. Memphis gaf de bal voor op de Paraguayaanse Ángel Romero, die binnenkopte. Een kwartier vóór tijd werd de wedstrijd definitief beslist. Op aangeven van Fabrizio Angileri was het Memphis die - ook met een kopbal - de winnende maakte.

De 98-voudig international vierde het doelpunt op opvallende wijze door zijn iconische haarband van zijn hoofd te trekken en naar het publiek te gooien in de Neo Química Arena. Vervolgens deed hij, zoals altijd, zijn vingers in zijn oren.

Fabrizio Angileri subiu com a bola pela esquerda desde o meio-campo até encontrar um espaço para cruzar.



Memphis, de cabeça, marcou o segundo do Timão! 🔟🇳🇱#VaiCorinthians pic.twitter.com/1dr3mXKfE8 — Corinthians (@Corinthians) March 2, 2025

Nederlands elftal

Memphis werd vrijdag voor het eerst sinds het Europees Kampioenschap van 2024 weer opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Dat hing al in de lucht, nadat bondscoach Ronald Koeman Memphis tweemaal in korte tijd kwam bekijken in Brazilië. Het Nederlands elftal speelt op 20 en 23 maart de kwartfinales van de Nations League tegen Spanje.

