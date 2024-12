René van der Gijp is eerlijk en hard voor Fresia Cousiño Arias, nadat hij haar zag falen

René van der Gijp is niet zo onder de indruk van het niveau van ESPN-presentatoren als Fresia Cousiño Arias en Milan van Dongen. Dat geeft de analist van ESPN eerlijk aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Cousiño Arias maakte zondag een zwakke indruk op Van der Gijp.

Van der Gijp is wekelijks te gast in de podcast, die hij samen maakt met schrijver Michel van Egmond, analist Wim Kieft en zaakwaarnemer Rob Jansen. In de nieuwste aflevering komt het veelbesproken interview van PSV-middenvelder Guus Til van zondag ter sprake. De aanvallende middenvelder van de koploper van de Eredivisie liep in gesprek met Kenneth Perez, Danny Koevermans en presentatrice Cousiño Arias leeg over zijn mentale gezondheid.

De manier waarop Cousiño Arias hier te werk ging vond Van der Gijp niet erg sterk. De presentatrice van ESPN is overigens niet de enige presentator van de betaalzender die Van der Gijp niet bevalt: "Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik bij Fresia (Cousiño Arias) en Milan (Van Dongen, red.) de lat zó laag heb liggen. Als zij vragen hoe laat de wedstrijd begint en er antwoord er een zes uur, dan ben ik al blij. Dan zeggen mensen: waarom vroeg ze (Cousiño Arias) niet door? Ja, natuurlijk niet, dat had ze gewoon niet in de gaten", denkt Van der Gijp.

Het is een moment voor Van Egmond om in te haken, aangezien hij de mening van Van der Gijp niet deelt: "Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat ze in principe wel door hadden willen praten, maar dit is gewoon praktisch. Hier zijn gewoon afspraken over", geeft hij aan. "Er staat een speler van de tegenpartij te wachten, die mag niet koud worden. Er zijn afspraken over, denk ik. Ik erger mij niet zo aan ESPN, hoor. Het heeft wel sfeer", vindt Van Egmond.

