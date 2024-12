Wim Kieft hekelt Francesco Farioli, die er niets van snapt: 'Onbegrijpelijk, flikker op'

Wim Kieft is niet te spreken over een 'onbegrijpelijke' beslissing die Ajax-trainer Francesco Farioli afgelopen weekend heeft genomen. De Italiaan haalde in het tweede bedrijf naar de kant, wat voor Kieft een teken is dat de coach er weinig van snapt.

Weghorst was zondag met twee doelpunten bepalend voor Ajax, maar moest na 68 minuten spelen naar de kant in De Goffert. De aanvaller baalde daar stevig van en gaf dat na afloop van de wedstrijd ook toe: "Ik begrijp het niet, maar het is zijn keuze, zijn filosofie, zijn tactiek en hetgeen waarin hij gelooft. Een spits vindt het lekker om negentig minuten te spelen en ik vind het lekker om af en toe in het rood te gaan, mezelf even pijn te doen", reageerde de spits zondag op de persconferentie.

Kieft snapt de teksten van Weghorst wel. In de podcast KieftJansenEgmondGijp begint hij over de wissel van de boomlange aanvaller en deelt hij zijn onbegrip: "Als trainer begrijp je er ook niks van als je in de 68ste minuut Weghorst gaat wisselen, terwijl die twee goals heeft gemaakt. Je weet dat als je als spits twee goals hebt gemaakt, en je krijgt er een op je schouder, dan vliegt die er ook in. Dat vond ik echt onbegrijpelijk", legt Kieft uit.

'Flikker op'

De voormalig aanvaller vindt de frustratie bij Weghorst erg logisch. De analist had gehoopt dat Weghorst de Italiaanse coach geen hand had gegeven, maar een duidelijk signaal had afgegeven: “Als spits ben je toch met die doelpuntjes bezig. En je vertrouwen is natuurlijk enorm op zulke momenten. Dan hoop ik eigenlijk altijd als zo iemand naar die bank loopt en de trainer wil hem een hand geven, dat hij zegt: Nee, flikker op", besluit Kieft.

