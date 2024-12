Wijndal vertelt na rigoureuze beslissing heel eerlijk wat hij van Farioli vindt

is onder de indruk van Ajax-trainer Francesco Farioli. De linksachter van de Amsterdammers moet het onder de huidige oefenmeester doen met een rol als reservespeler en werd tijdelijk teruggezet naar Jong Ajax, maar geeft aan dat hij niets negatiefs kan zeggen over de werkwijze van de Italiaanse oefenmeester.

De overstap van Wijndal naar Ajax is voorlopig nog niet geslaagd. De verdediger komt weinig in de plannen voor, waardoor de beleidsbepalers van Ajax eigenlijk al liever afscheid van hem hadden genomen. Om Wijndal te verkopen werd de linksachter in de voorbereiding teruggezet naar de beloften: "Ik hoorde het van de trainer, maar in opdracht van de club. Ze moesten spelers verkopen, dat was de situatie. Een speler die veel verdient als reserve te hebben, dat kwam niet goed uit. Dus ze wilden mij graag verkopen", legt Wijndal uit een in uitgebreid interview met Voetbal International: "Daarom zetten ze mij dus terug naar Jong Ajax. De trainer zei dat hij het wel echt jammer vond, omdat ik echt goed bezig was."

Uiteindelijk keerde Wijndal weer terug bij Ajax 1, aangezien de linksachter geen transfer maakte. Wijndal besloot vanwege een duidelijke reden om 'gewoon' in Amsterdam te blijven: "Omdat ik Ajax niet zomaar inruil voor een andere club. Met dat soort dingen ben ik wel vrij koppig, om het zo te zeggen. Ik heb dan iets in m’n hoofd waar ik eventueel wel naartoe zou willen en als het dan niet komt, dan niet", legt hij uit.

Francesco Farioli

Hoewel de vleugelverdediger het momenteel moet doen met een reserverol, is hij wel razend enthousiast over Farioli als oefenmeester: "Ik speel niet, en toch ben ik positief. Vaak als je niet speelt, vind je de trainer een klootzak. Maar dat heb ik bij deze trainer helemaal niet", geeft de 25-jarige voetballer aan: "Hij behandelt iedereen vanaf het begin van het seizoen hetzelfde, hij is heel respectvol en praat met iedereen. Hij is altijd positief, energiek en probeert iedereen beter te maken."

Arne Slot

Wijndal vervolgt: "Of ik gelijkenissen zie met Arne Slot? ‘Ja, wel een paar. Sowieso in het tactische gedeelte, maar ook hoe obsessed ze zijn. Ze voorspellen heel veel dingen, wat er gaat gebeuren in wedstrijden", merkt de linksback, die in zijn tijd bij AZ samenwerkte met Slot.

