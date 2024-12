Van der Gijp begint bij bespreken succes Slot opeens over assistenten van Farioli

René van der Gijp heeft flink gelachen om de assistenten van Francesco Farioli tijdens NEC - Ajax (1-2). De Italianen waren vaak met iPads in de weer, waar Arne Slot het wat Gijp betreft beter doet.

De Nederlandse trainer is ondertussen koning te rijk in Engeland. Met Liverpool slaat Slot eerste in de Premier League én de Champions League. Afgelopen weekend werd kampioen Manchester City in eigen huis met 2-0 verslagen. Bij KieftJansenEgmondGijp wordt er positief gereageerd op het succes van Slot. "Hij loopt Anfield op alsof het zijn werkkamer is hè, met zoveel zelfvertrouwen", begint Michel van Egmond.

Rob Jansen weet wel wat de sleutel tot succes is voor Slot. "Hij is daar gekomen en wat heeft hij gedaan? Hij heeft de structuur niet aangeraakt. Hij is niet begonnen als trainers die alles gaan veranderen en spelers halen. Ze hebben in transfers bijna niks gedaan. Hij is gewoon met die groep gaan werken." Liverpool haalde afgelopen zomer alleen Giorgi Mamardashvilli en Federico Chiesa voor een bedrag op, al werd de eerste gelijk bij Valencia gestald voor een jaar, terwijl Chiesa in totaal nog maar 78 minuten heeft gespeeld voor The Reds.

Van der Gijp sluit zich aan bij Jansen: "Ik denk dat hij een van de weinige trainers is waarvan je denkt: hij maakt het niet moeilijker dan het is." Vervolgens verwijst de analist van Vandaag Inside naar de technische staf van Farioli. "Je zit te kijken naar die Italiaantjes bij Ajax, die zitten met twee iPads. Die zitten alleen maar op iPads te kijken, en die spelen dus tegen NEC..."

