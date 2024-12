Driessen: ‘Met hem gaat het Ajax-voetbal niet terugkomen’

Francesco Farioli is niet de trainer die Ajax weer gaat laten spelen zoals de Amsterdammers dat in het verleden deden, zo stelt Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de journalist is de Italiaanse trainer veel te controlerend ingesteld, terwijl Ajax bekend staat om dominant en aanvallend voetbal.

Ajax staat op dit moment op de tweede plaats in de Eredivisie, wat volgens Jeroen Kapteijns hoger is dan waar de Amsterdammers horen te staan. “Dat denken wij”, haakt Driessen erop in. Volgens de chef voetbal van de krant heeft de ploeg van Farioli namelijk echt veel kwaliteit. “Maar dat moet je er op een bepaalde manier uitkrijgen.”

Waar Farioli dat tot dusver prima voor elkaar krijgt, betwijfelt Driessen of hij de juiste man is om Ajax weer aan de top te krijgen. “Ajax is gewoon een wereldmerk. Je gaat mij niet wijs maken dat je met de speelwijze van Ajax geen succes kunt boeken.” De journalist benoemt dat Marc Overmars in het verleden graag Arne Slot naar de Johan Cruijff ArenA had willen halen vanwege zijn speelstijl. “Het gaat gewoon om het DNA van Ajax, het dominant zijn en aanvallend, het willen winnen van wedstrijden op jouw manier, de wil opleggen aan de tegenstander. Dat gebeurt allemaal niet.”

Farioli moet Ajax beter laten spelen

“Ik maak me zorgen en ik denk niet dat onder deze trainer het Ajax-voetbal terug gaat komen”, stelt Driessen, die van mening is dat Farioli niet dat type trainer is. De Italiaan wil zijn ploeg namelijk met veel meer controle laten spelen dan Slot dat doet bij Liverpool of Peter Bosz bij PSV. “Ajax heeft gewoon echt veel kwaliteit in de ploeg. Dat hadden ze vorig jaar ook. Daarom was iedereen zo kritisch, omdat er helemaal niks uitkwam.” Wel heeft Farioli met Wout Weghorst en Davy Klaassen erbij een stuk beter materiaal dan afgelopen jaar, zo denkt Driessen. “Maar je kunt echt wel beter spelen dan ze nu doen en je mag ook meer verwachten.”

