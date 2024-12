Ajax krijgt onverwachte transfertip: ‘Hij deed in de verte denken aan Mazraoui’

Mocht zijn aflopende contract bij Ajax niet verlengen en na dit seizoen transfervrij de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekken, dan zou Yukhym Konoplja een goede vervanger zijn. Dat stelt Henk Spaan althans. Konoplja speelde afgelopen woensdag in de Champions League nog met Shakhtar Donetsk tegen PSV en liet, ondanks het feit dat zijn ploeg een 0-2 voorsprong en daarmee zekere overwinning uit handen gaf, een goede indruk achter op de columnist. De Oekraïner deed Spaan zelfs een beetje denken aan Noussair Mazraoui.

De toekomst van Rensch houdt de gemoederen bezig. Het is een publiek geheim dat Ajax en de entourage van de verdediger al tijden met elkaar in gesprek zijn over een nieuw contract, maar het is zeer de vraag zij een overeenstemming gaan bereiken. Waar Steven Berghuis, die eveneens een aflopend contract heeft, vorige week zondag nog niet blijken graag door te willen gaan bij Ajax, daar hintte Rensch donderdagavond na afloop van het duel met Real Sociedad in de Europa League op een vertrek uit Amsterdam. De rechtsback beaamde dat hoe langer de gesprekken duren, hoe ‘kleiner’ de kans dat hij gaat bijtekenen.

Spaan loopt alvast op de zaken voorruit. De columnist van Het Parool zag van de week in de Champions League een mogelijke vervanger van Rensch in actie. “Verrassende uitblinkers in de Champions League waren bij Feyenoord Anis Hadj Moussa en Julián Carranza, bij Bodø/Glimt Hakon Evjen, met het mooiste doelpunt dat we bij AZ nooit zagen, en bij Shakhtar Donetsk Juchym Konoplja, die zijn transferwaarde in één wedstrijd moet hebben verdubbeld. Bij Ajax was geen sprake van verrassende uitblinkers, alleen van verrassende tegenvallers. Mocht Rensch willen vertrekken uit Amsterdam, dan zou Konoplja een heel fijne versterking kunnen betekenen”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten.

PSV heeft veel moeite met Konoplja

Konoplja staat al een paar jaar onder contract bij Shakhtar Donetsk. Hij werd in 2019 nog voor twee seizoenen verhuurd aan Desna, maar is inmiddels een vaste kracht bij de Oekraïense topclub. Dit seizoen kwam hij tot op heden veertien keer in actie in alle competities. In de Champions League verzorgde hij twee assists: allebei in de uitwedstrijd tegen PSV. “Nu PSV de rechterkant behoorlijk had dichtgetimmerd - het trauma van Juventus met Cambiaso leek tactisch en therapeutisch verlopen, met EMDR wellicht - gaapten op links de zinkgaten. De Cambiaso van dienst was Konoplja, de voetballer met her roodste haar van Oekraïne”, zo schrijft Spaan, die denkt dat Matteo Dams, de linksback van PSV, Konoplja ‘nooit’ zal vergeten.

Dams beleefde een beroerde avond tegen Shakhtar Donetsk, maar Spaan zag dat de jonge Belg ook wel een beetje in de steek werd gelaten door zijn teamgenoten. “De rol van Bakayoko tegen Juventus werd woensdag glansrijk vervuld door Noa Lang, die van terugverdedigen nog geen raptekst heeft gepost. Het gaf de jongen met het rode haar een vrijheid die hij lang niet had gezien. Elke aanval via hem werd gevaarlijk.” Hij deed Spaan ‘in de verte’ denken aan Noussair Mazraoui, die in de zomer van 2022 transfervrij vertrok bij Ajax. Na een teleurstellend avontuur bij Bayern München tekende hij afgelopen zomer bij Manchester United. “Konoplja kreeg twee assists bijgeschreven, de eerste nadat hijzelf de aanval had opgezet, de tweede toen hij Dams verschalkte. Bij deze uitblinker moet PSV’s gestolen overwinning het hardst zijn aangekomen”, besluit Spaan.

