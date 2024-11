Peter Bosz grijpt keihard in bij PSV: jongeling na nieuwe flater opnieuw voortijdig gewisseld

PSV-trainer Peter Bosz heeft bij de start van de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League hard ingegrepen. De Eindhovenaren moeten na een zeer zwakke eerste helft - waarin het binnen 37 minuten op een 0-2 achterstand kwam - alles op de aanval gooien en dat doet Bosz met als vervanger van . Laatstgenoemde ging in de aanloop naar de tweede Oekraïense treffer pijnlijk in de fout en is evenals in de recente uitwedstrijd tegen Ajax na de eerste 45 minuten in de kleedkamer achtergebleven.

Volg de tweede helft tussen PSV en Shakhtar Donetsk hier live!

Artikel gaat verder onder video

Door de zware knieblessure voor Sergiño Dest kwam er in de slotfase van het afgelopen seizoen al een (tijdelijke) vacature vrij op de linksbackpositie bij PSV. Mauro Júnior kampte eveneens met blessureleed, waardoor Dams de kans én het vertrouwen kreeg van Bosz. De jongeling ontving dit seizoen al veel complimenten voor zijn optredens in de Eindhovense hoofdmacht, maar is ook al een paar keer de kop van jut geweest. Zo haalde Bosz hem na de eerste helft van de topper tegen Ajax al naar de kant nadat de Belg een helft lang was zoek gespeeld door Bertrand Traoré.

Dams behield ondanks zijn matige optreden tegen Ajax zijn basisplaats, mede door de blessuregevallen op het middenveld van PSV. Zo zijn Joey Veerman en Jerdy Schouten nog altijd niet inzetbaar, waardoor Mauro Júnior voorlopig als controlerende middenvelder fungeert. Dat was ook in de eerste helft tegen Shakhtar Donetsk het geval. Het liep echter voor geen meter bij PSV, dat wel kansen kreeg op treffers maar geen moment grip had op de Oekraïense tegenstander. Bosz had na 45 minuten genoeg gezien en greep in: Dams bleef bij de start van de tweede helft achter in de kleedkamer, Pepi kwam voor hem binnen de lijnen. De Amerikaan meldde zich uiteraard voorin naast Luuk de Jong, terwijl Mauro het middenveld inruilde voor de linksbackpositie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez shockeert met uitspraak over PSV: 'Het is bizar, hij is zó beperkt'

Analist Kenneth Perez toont zich zeer kritisch over een speler van PSV.