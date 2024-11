Ajax krijgt onverwachte veeg uit de pan van eigen speler: 'Dat verwijt ik de club eigenlijk wel'

heeft zich donderdagavond na afloop van de ontmoeting met Real Sociedad in de Europa League kritisch uitgelaten over Ajax. De verdediger is in het bezit van een aflopend contract en hoewel er inmiddels al een tijdje met elkaar wordt gesproken over een langer verblijf in Amsterdam, heeft het er alle schijn van dat hij na dit seizoen transfervrij gaat vertrekken. Rensch verwijt zijn eigen club dat het ‘getreuzeld’ heeft.

De toekomst van Rensch houdt de gemoederen al even bezig. Rensch brak al in het seizoen 2020/21 door in de hoofdmacht van Ajax. Door blessureleed bij Noussair Mazraoui kreeg de rechtsback uit Lelystad van toenmalig trainer Erik ten Hag een serieuze kans in het eerste. Rensch betaalde het vertrouwen van Ten Hag terug met goede prestaties, maar moest ondanks een stormachtige ontwikkeling in het daaropvolgende seizoen genoegen nemen met een rol als stand-in van Mazraoui. Laatstgenoemde vertrok in de zomer van 2022 transfervrij naar Bayern München, waardoor Rensch de eerste keus op de rechtsbackpositie werd.

Rensch slaagde er echter niet in zijn goede start een passend vervolg te geven. Zijn ontwikkeling stokte en hij was regelmatig het mikpunt van kritiek. Bij de start van dit seizoen moest Rensch het ook nog ontgelden, maar hij heeft zich onder Francesco Farioli ontwikkeld tot betrouwbare verdediger. Hij is onomstreden op de rechtsbackpositie, maar de vraag is hoelang nog. Rensch heeft een aflopend contract. Ajax en de verdediger zijn weliswaar al lange tijd met elkaar in gesprek, maar een akkoord lijkt er niet te komen. “Ik ben een jongen van de club, maar hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans is dat ik bijteken”, zo reageerde Rensch donderdag na afloop van het duel met Real Sociedad voor de camera van Ziggo Sport.

Rensch uit kritiek op persconferentie

Op de persconferentie kwam Rensch zijn toekomst opnieuw ter sprake. Hij wilde er volgens het Algemeen Dagblad in eerste instantie weinig over kwijt, maar stelde vervolgens dat hem ‘weinig blaam’ treft. “Ik heb er zelf ook niet voor gekozen om in deze situatie te zitten. Ik ben Ajax altijd dankbaar. Natuurlijk zijn er gesprekken. We zien wel hoe het loopt”, zo wordt Rensch geciteerd. Mochten de gesprekken over een nieuw contract uiteindelijk tot niets leiden, dan moet Ajax in de spiegel kijken. “Ik verwijt de club eigenlijk wel dat ze getreuzeld hebben”, zo uitte Rensch kritiek op de leiding. “Nogmaals: ik heb niet gekozen voor deze situatie. Vorig seizoen konden ze ook al zien dat ik mijn laatste jaar in zou gaan. Toen is er niet specifiek iemand geweest.”

Rensch vindt dat laatste overigens niet helemaal ‘onbegrijpelijk’. Hij realiseert zich ook dat het een ‘hectisch’ seizoen is geweest. De vleugelverdediger herhaalde desondanks tenslotte de woorden die hij voor de camera van Ziggo Sport al uitsprak. “Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat ik vertrek. Dat klopt”, zo leest het. Rensch kwam tot op heden 149 keer in actie voor de Amsterdamse hoofdmacht. Daarin scoorde hij tien keer en leverde hij twaalf assists.

